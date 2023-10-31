https://uz.sputniknews.ru/20231031/ministr-oborony-frg-gotovnost-voyna-evropa-40509477.html

"Мы должны быть готовы к войне" — министр обороны Германии

"Мы должны быть готовы к войне" — министр обороны Германии

По мнению главы минобороны Германии Писториуса, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе

2023-10-31T11:20+0500

2023-10-31T11:20+0500

2023-10-31T11:51+0500

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германия

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европа

ближний восток

украина

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF, сообщает РИА Новости.По его мнению, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. По информации агентства Reuters, сейчас у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии. Власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году.В ответ на слова Писториуса депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.

германия

ближний восток

украина

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