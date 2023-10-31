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"Мы должны быть готовы к войне" — министр обороны Германии
"Мы должны быть готовы к войне" — министр обороны Германии
По мнению главы минобороны Германии Писториуса, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе
2023-10-31T11:20+0500
2023-10-31T11:20+0500
2023-10-31T11:51+0500
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германия
война
европа
ближний восток
украина
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF, сообщает РИА Новости.По его мнению, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. По информации агентства Reuters, сейчас у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии. Власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году.В ответ на слова Писториуса депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.
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фрг германия министр обороны война европа борис писториус ближний восток украина немецкое общество
фрг германия министр обороны война европа борис писториус ближний восток украина немецкое общество
"Мы должны быть готовы к войне" — министр обороны Германии
11:20 31.10.2023 (обновлено: 11:51 31.10.2023)
По мнению главы минобороны Германии, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Нужно готовиться к возможной войне в Европе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF, сообщает РИА Новости
.
"Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне", — сказал он.
По его мнению, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе.
По информации агентства Reuters, сейчас у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии. Власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году.
В ответ на слова Писториуса депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны.
По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.