https://uz.sputniknews.ru/20231031/mirziyoev-dal-porucheniya-po-razvitiyu-gidroenergetiki-uzbekistana-40538939.html

Мирзиёев дал поручения по развитию гидроэнергетики Узбекистана

Мирзиёев дал поручения по развитию гидроэнергетики Узбекистана

По подсчетам экспертов, гидроэнергетический потенциал Узбекистана составляет 8 тыс. мегаватт.

2023-10-31T19:35+0500

2023-10-31T19:35+0500

2023-10-31T19:36+0500

узбекистан

общество

шавкат мирзиёев

совещание

гидроэнергетика

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Полностью использовать потенциал Узбекистана в гидроэнергетике – такую цель поставил перед сотрудниками профильных организаций и ведомств президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе совещания во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.Для этого, в частности, в 2023 и 2024 годах в республике планируют построить 58 малых и микроГЭС. Они уже строятся в Андижанской, Ферганской, Сурхандарьинской, Наманганской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.Также специалисты должны разработать технико-экономическое обоснование проектов строительства крупных ГЭС Толдиксой, Муллалак, Коронги-Тогай, Юкори Пскем и Норин, а также привлечь к этим проектам иностранных инвесторов.Важно также увеличивать мощности существующих гидроэлектростанций, отметили на совещании. Например, в 2023 году была модернизирована ГЭС "Топаланг" и увеличена ее мощность с 30 мегаватт до 175 мегаватт, на канале "Даргом" введена в эксплуатацию ГЭС "Шаудар" мощностью 7,2 мегаватта.Однако, несмотря на это, сегодня гидроэнергетические мощности Узбекистана в 2-3 раза меньше существующего потенциала. По оценкам, потенциал гидроэнергетики Узбекистана составляет 8 тысяч мегаватт. Большой потенциал в этом плане имеют Ташкент, Сурхандарьинская и Долинская области, отметили участники совещания.В связи с этим "Узбекгидроэнерго" поручено разработать пятилетнюю программу ввода в эксплуатацию 6 тысяч мегаватт мощности и привлечь крупные зарубежные энергетические компании на основе частного партнерства.

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