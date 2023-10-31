https://uz.sputniknews.ru/20231031/mirziyoev-prinyal-genseka-otg-40499461.html

Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств

Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств

На встрече были рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации

2023-10-31T08:38+0500

2023-10-31T08:38+0500

2023-10-31T09:44+0500

политика

шавкат мирзиёев

отг

азербайджан

кыргызстан

турция

организация тюркских государств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1f/40498562_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bcb9262b3f00ab92139a763bfc2e86f.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, сообщает пресс-служба главы государства.На встрече были рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации.Было отмечено, что за минувший год многостороннее партнерство тюркских государств приобрело новую динамику. Проведено более 100 мероприятий, создан ряд новых платформ практического взаимодействия.Узбекистан также стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры.В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОТГ в сферах торговли, "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики, туризма, экологии, молодежной политики, популяризации культурного и исторического наследия тюркских народов.Напомним, 3 ноября в столице Казахстана Астане, пройдет X юбилейный саммит ОТГ. В нем примут участие лидеры государств-членов организации — Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев организация тюркских государств генеральный секретарь отг подготовка к саммиту