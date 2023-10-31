https://uz.sputniknews.ru/20231031/mirziyoev-prinyal-genseka-otg-40499461.html
Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
На встрече были рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации
2023-10-31T08:38+0500
2023-10-31T08:38+0500
2023-10-31T09:44+0500
политика
шавкат мирзиёев
отг
азербайджан
кыргызстан
турция
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, сообщает пресс-служба главы государства.На встрече были рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации.Было отмечено, что за минувший год многостороннее партнерство тюркских государств приобрело новую динамику. Проведено более 100 мероприятий, создан ряд новых платформ практического взаимодействия.Узбекистан также стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры.В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОТГ в сферах торговли, "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики, туризма, экологии, молодежной политики, популяризации культурного и исторического наследия тюркских народов.Напомним, 3 ноября в столице Казахстана Астане, пройдет X юбилейный саммит ОТГ. В нем примут участие лидеры государств-членов организации — Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции.
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шавкат мирзиёев организация тюркских государств генеральный секретарь отг подготовка к саммиту
шавкат мирзиёев организация тюркских государств генеральный секретарь отг подготовка к саммиту
Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств
08:38 31.10.2023 (обновлено: 09:44 31.10.2023)
На встрече рассмотрели результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, сообщает пресс-служба
главы государства.
На встрече были рассмотрены результаты проведенной совместной работы в рамках председательства Узбекистана и вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации.
Было отмечено, что за минувший год многостороннее партнерство тюркских государств приобрело новую динамику. Проведено более 100 мероприятий, создан ряд новых платформ практического взаимодействия.
Узбекистан также стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОТГ в сферах торговли, "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики, туризма, экологии, молодежной политики, популяризации культурного и исторического наследия тюркских народов.
Напомним, 3 ноября в столице Казахстана Астане, пройдет X юбилейный саммит ОТГ. В нем примут участие лидеры государств-членов организации — Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции.