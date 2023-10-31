https://uz.sputniknews.ru/20231031/obem-torgovli-v-ramkax-eaes-overchuk-40519303.html

Объем торговли в рамках ЕАЭС в этом году может превысить $100 млрд — Оверчук

Объем торговли в рамках ЕАЭС в этом году может превысить $100 млрд — Оверчук

В рамках Союза сложились условия, благодаря которым представителям бизнеса выгоднее работать внутри объединения.

2023-10-31T13:36+0500

2023-10-31T13:36+0500

2023-10-31T14:05+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

торговля

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Объем торговли в рамках ЕАЭС в текущем году может превысить $100 млрд, динамика торговли между странами активная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук в кулуарах Международного таможенного форума, сообщает РИА Новости. Это подтверждает статистика, отметил Оверчук. В прошлом году торговый оборот достиг рекордных $84 млрд, в этом году рост также хороший."Здесь есть отдельные прогнозы, что превысим $100 млрд, но пока еще рано", — уточнил вице-премьер РФ.Такая статистика, по словам чиновника, позволяет утверждать, что "действительно в ЕАЭС сегодня созданы условия, которые способствуют тому, что представители бизнеса внутри наших пяти стран считают, что им удобнее работать между собой". Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.

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