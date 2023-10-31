https://uz.sputniknews.ru/20231031/perepis-naseleniya-v-uzbekistane-mojet-proyti-v-elektronnom-formate-40524370.html

Перепись населения в Узбекистане может пройти в электронном формате

Перепись населения в Узбекистане может пройти в электронном формате

Перепись должна была начаться 1 ноября, но не все финансовые и организационные вопросы были решены.

2023-10-31T15:39+0500

2023-10-31T15:39+0500

2023-10-31T16:34+0500

узбекистан

общество

перепись населения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1f/40525088_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_842081c1bd4c96ec73c9036b87b6bfaa.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Для проведения переписи населения в Узбекистане планируется отказаться от бумажных бланков, проходить она будет в электронном формате, сообщает пресс-служба Агентства статистики республики.Указ о проведении первой за годы независимости переписи президент Шавкат Мирзиёев подписал еще в 2019 году. Пройти она должна была в 2020 году. Но из-за пандемии Covid-19 ее перенесли на 2023 год. Провести ее планируют 1 — 25 ноября этого года.В ноябре 2021 года в нескольких регионах страны провели пилотную перепись тремя разными способами: онлайн, с помощью планшетов и в бумажной форме. По результатам испытаний при проведении всенародной переписи откажутся от бумажного варианта. Перепись пройдет через сеть Интернет и с использованием планшетов, уточнили в Агентстве статистики.В настоящее время специалисты агентства изучают финансовые вопросы, связанные с переписью, уточнили в пресс-службе.Предыдущая перепись в Узбекистане проводилась в 1989 году. Согласно закону, принятому в 2021 году, теперь перепись населения будет проходить в республике не реже одного раза в 10 лет. По официальным данным, в настоящее время население республики составляет 36,6 млн человек. На заработках за пределами страны сейчас находятся около 2 млн граждан, из них более 1,5 млн – в России.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан перепись населения перенос