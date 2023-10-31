https://uz.sputniknews.ru/20231031/perepis-naseleniya-v-uzbekistane-mojet-proyti-v-elektronnom-formate-40524370.html
Перепись населения в Узбекистане может пройти в электронном формате
Перепись населения в Узбекистане может пройти в электронном формате
Перепись должна была начаться 1 ноября, но не все финансовые и организационные вопросы были решены.
2023-10-31T15:39+0500
2023-10-31T15:39+0500
2023-10-31T16:34+0500
узбекистан
общество
перепись населения
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Для проведения переписи населения в Узбекистане планируется отказаться от бумажных бланков, проходить она будет в электронном формате, сообщает пресс-служба Агентства статистики республики.Указ о проведении первой за годы независимости переписи президент Шавкат Мирзиёев подписал еще в 2019 году. Пройти она должна была в 2020 году. Но из-за пандемии Covid-19 ее перенесли на 2023 год. Провести ее планируют 1 — 25 ноября этого года.В ноябре 2021 года в нескольких регионах страны провели пилотную перепись тремя разными способами: онлайн, с помощью планшетов и в бумажной форме. По результатам испытаний при проведении всенародной переписи откажутся от бумажного варианта. Перепись пройдет через сеть Интернет и с использованием планшетов, уточнили в Агентстве статистики.В настоящее время специалисты агентства изучают финансовые вопросы, связанные с переписью, уточнили в пресс-службе.Предыдущая перепись в Узбекистане проводилась в 1989 году. Согласно закону, принятому в 2021 году, теперь перепись населения будет проходить в республике не реже одного раза в 10 лет. По официальным данным, в настоящее время население республики составляет 36,6 млн человек. На заработках за пределами страны сейчас находятся около 2 млн граждан, из них более 1,5 млн – в России.
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узбекистан перепись населения перенос
узбекистан перепись населения перенос
Перепись населения в Узбекистане может пройти в электронном формате
15:39 31.10.2023 (обновлено: 16:34 31.10.2023)
По итогам пробной переписи, планируется отказаться от бумажного варианта бланков, мероприятие будет проходить через Интернет и с использованием планшетов.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik
. Для проведения переписи населения в Узбекистане планируется отказаться от бумажных бланков, проходить она будет в электронном формате, сообщает
пресс-служба Агентства статистики республики.
Указ о проведении первой за годы независимости переписи президент Шавкат Мирзиёев подписал еще в 2019 году. Пройти она должна была в 2020 году. Но из-за пандемии Covid-19 ее перенесли на 2023 год. Провести ее планируют 1 — 25 ноября этого года.
В ноябре 2021 года в нескольких регионах страны провели пилотную перепись тремя разными способами: онлайн, с помощью планшетов и в бумажной форме. По результатам испытаний при проведении всенародной переписи откажутся от бумажного варианта. Перепись пройдет через сеть Интернет и с использованием планшетов, уточнили в Агентстве статистики.
"По результатам испытаний и опыту передовых стран планируется отказаться от бумажного способа регистрации и планируется проводить через Интернет и с широким использованием планшетных устройств", — сообщила пресс-служба.
В настоящее время специалисты агентства изучают финансовые вопросы, связанные с переписью, уточнили в пресс-службе.
"Учитывая, что изучаются финансовые затраты, связанные с проведением данного мероприятия, сообщаем Вам, что дополнительная информация будет предоставлена Агентством после принятия окончательного решения", — говорится в сообщении.
Предыдущая перепись в Узбекистане проводилась в 1989 году. Согласно закону, принятому в 2021 году, теперь перепись населения будет проходить в республике не реже одного раза в 10 лет. По официальным данным, в настоящее время население республики составляет 36,6 млн человек. На заработках за пределами страны сейчас находятся около 2 млн граждан, из них более 1,5 млн – в России.