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Похолодает: прогноз погоды в Ташкенте на 31 октября
Похолодает: прогноз погоды в Ташкенте на 31 октября
По данным Узгидромета, во вторник в столице Узбекистана пройдет дождь.
2023-10-31T05:06+0500
2023-10-31T05:06+0500
2023-10-31T05:06+0500
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прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Во вторник в столице Узбекистана ожидается переменная облачность, в первой половине дня дождь, сообщает Узгидромет.Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду.Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз
узбекистан ташкент погода прогноз
Похолодает: прогноз погоды в Ташкенте на 31 октября
По данным Узгидромета, во вторник в столице Узбекистана пройдет дождь.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik
. Во вторник в столице Узбекистана ожидается переменная облачность, в первой половине дня дождь, сообщает
Узгидромет.
Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду.
Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла.