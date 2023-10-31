https://uz.sputniknews.ru/20231031/poxolodaet-prognoz-pogody-v-tashkente-na-31-oktyabrya-40497730.html

Похолодает: прогноз погоды в Ташкенте на 31 октября

Похолодает: прогноз погоды в Ташкенте на 31 октября

По данным Узгидромета, во вторник в столице Узбекистана пройдет дождь.

2023-10-31T05:06+0500

2023-10-31T05:06+0500

2023-10-31T05:06+0500

узбекистан

ташкент

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погода в ташкенте

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Во вторник в столице Узбекистана ожидается переменная облачность, в первой половине дня дождь, сообщает Узгидромет.Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, возможно усиление до 12-15 метров в секунду.Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла.

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