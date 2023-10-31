https://uz.sputniknews.ru/20231031/prezident-oznakomilsya-s-xodom-podgotovki-teplovyx-setey-k-zime-40540355.html
Президент ознакомился с ходом подготовки тепловых сетей к зиме
Президент ознакомился с ходом подготовки тепловых сетей к зиме
По отчетам руководителей профильных ведомств, к настоящему моменту завершено 98% работ по ремонту котельных завершено.
2023-10-31T21:44+0500
2023-10-31T21:44+0500
2023-10-31T21:44+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент
тепло
теплоснабжение
совещание
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. На совещании, посвященном вопросам энергетики, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба главы государства.Как отчитались профильные ведомства, к настоящему моменту в республике выполнено 98% запланированных работ по капитальному и текущему ремонту котельных и тепловых сетей.Президент поставил задачу мобилизовать необходимые силы и средства и завершить ремонт котельных и теплосетей.Он также отметил, что необходимо ускорить обновление старых котельных с высоким энергопотреблением в учреждениях социальной сферы и доставить в социальные учреждения дополнительно 60 тыс. тонн угля.Кроме того, Шавкат Мирзиёев также уделил внимание вопросу готовности к зиме электроэнергетической системы. В частности, он отметил, что объем потерь электроэнергии увеличился из-за старения трансформаторов и линий электропередачи.В связи с этим Минэнерго было поручено разработать трехлетнюю программу обновления устаревших трансформаторов и сетей в регионах, а хокимам регионов и прокурорам реализовать эту программу. К 2026 году объем общих потерь должен сократиться до 8%, подчеркнул президент.
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президент тепловые сети зима
президент тепловые сети зима
Президент ознакомился с ходом подготовки тепловых сетей к зиме
По отчетам руководителей профильных ведомств, к настоящему моменту завершено 98% работ по ремонту котельных завершено.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
На совещании, посвященном вопросам энергетики, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему сезону, сообщает
пресс-служба главы государства.
Как отчитались профильные ведомства, к настоящему моменту в республике выполнено 98% запланированных работ по капитальному и текущему ремонту котельных и тепловых сетей.
Президент поставил задачу мобилизовать необходимые силы и средства и завершить ремонт котельных и теплосетей.
Он также отметил, что необходимо ускорить обновление старых котельных с высоким энергопотреблением в учреждениях социальной сферы и доставить в социальные учреждения дополнительно 60 тыс. тонн угля.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев также уделил внимание вопросу готовности к зиме электроэнергетической системы. В частности, он отметил, что объем потерь электроэнергии увеличился из-за старения трансформаторов и линий электропередачи.
"В целом в регионах изношено 33 тысячи трансформаторов и 122 тысячи километров электрических сетей, в результате теряется 12% произведенной электроэнергии", - сказал он. -
В связи с этим Минэнерго было поручено разработать трехлетнюю программу обновления устаревших трансформаторов и сетей в регионах, а хокимам регионов и прокурорам реализовать эту программу. К 2026 году объем общих потерь должен сократиться до 8%, подчеркнул президент.