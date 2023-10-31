https://uz.sputniknews.ru/20231031/putin-soveschaniye-situatsiya-dagestan-blijniy-vostok-glavnoye-40499601.html

Путин провел совещание по ситуациям в Дагестане и на Ближнем Востоке — главное

Путин провел совещание по ситуациям в Дагестане и на Ближнем Востоке — главное

Беспорядки в Дагестане, обострение на Ближнем Востоке, права людей и безопасность — о чем еще говорил президент РФ Владимир Путин на прошедшем в понедельник совещании

2023-10-31T09:59+0500

2023-10-31T09:59+0500

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россия

владимир путин

совещание

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости. Беспорядки в ДагестанеПо его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб.Обострение на Ближнем ВостокеСитуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии, добавил президент.Как заявил глава государства, элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.Права людей и безопасностьОтдельное внимание на совещании Путин уделил вопросам соблюдения прав граждан, темам безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз.В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.Как отметил первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.На Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственностиНевозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в Секторе Газа, заявил Путин на совещании по ситуации в Дагестане.Он также напомнил, что обострение конфликта на Ближнем востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.При этом, подчеркнул президент, вместо наказания преступников и террористов последовала месть по принципу коллективной ответственности.Ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против РоссииАмериканские элиты — бенефициары мировой нестабильностиГоворя об организаторах трагедии, произошедшей на Ближнем Востоке, Путин заявил, что правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, подчеркнул президент РФ.По словам Путина, мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое.Кроме того, как заявил Путин, США не устраивает участие России в решении мировых проблем.Он также отметил, что им не нужен мир на Святой земле, а нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому Соединенные Штаты всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в Секторе Газа и на том, чтобы остановить кровопролитие.Ключ к решению ближневосточного конфликта естьПо мнению Владимира Путина, ключом решения этого конфликта является создание полноценного палестинского государства.

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