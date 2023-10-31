https://uz.sputniknews.ru/20231031/putin-soveschaniye-situatsiya-dagestan-blijniy-vostok-glavnoye-40499601.html
Путин провел совещание по ситуациям в Дагестане и на Ближнем Востоке — главное
Путин провел совещание по ситуациям в Дагестане и на Ближнем Востоке — главное
Беспорядки в Дагестане, обострение на Ближнем Востоке, права людей и безопасность — о чем еще говорил президент РФ Владимир Путин на прошедшем в понедельник совещании
2023-10-31T09:59+0500
2023-10-31T09:59+0500
2023-10-31T10:38+0500
россия
владимир путин
совещание
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости. Беспорядки в ДагестанеПо его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб.Обострение на Ближнем ВостокеСитуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии, добавил президент.Как заявил глава государства, элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.Права людей и безопасностьОтдельное внимание на совещании Путин уделил вопросам соблюдения прав граждан, темам безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз.В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.Как отметил первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.На Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственностиНевозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в Секторе Газа, заявил Путин на совещании по ситуации в Дагестане.Он также напомнил, что обострение конфликта на Ближнем востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.При этом, подчеркнул президент, вместо наказания преступников и террористов последовала месть по принципу коллективной ответственности.Ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против РоссииАмериканские элиты — бенефициары мировой нестабильностиГоворя об организаторах трагедии, произошедшей на Ближнем Востоке, Путин заявил, что правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, подчеркнул президент РФ.По словам Путина, мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое.Кроме того, как заявил Путин, США не устраивает участие России в решении мировых проблем.Он также отметил, что им не нужен мир на Святой земле, а нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому Соединенные Штаты всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в Секторе Газа и на том, чтобы остановить кровопролитие.Ключ к решению ближневосточного конфликта естьПо мнению Владимира Путина, ключом решения этого конфликта является создание полноценного палестинского государства.
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владимир путин президент россия совещание ситуация дагестан ближний восток беспорядки люди безопасность понедельник
владимир путин президент россия совещание ситуация дагестан ближний восток беспорядки люди безопасность понедельник
Путин провел совещание по ситуациям в Дагестане и на Ближнем Востоке — главное
09:59 31.10.2023 (обновлено: 10:38 31.10.2023)
Беспорядки в Дагестане, обострение на Ближнем Востоке, права людей и безопасность — о чем еще говорил президент РФ Владимир Путин на прошедшем в понедельник совещании.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости
.
"События в Махачкале
29 октября вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины
. Руками агентуры западных спецслужб. <...> Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", — заявил Путин.
По его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.
"Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста. А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", — отметил Путин.
Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля
, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб.
"Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", — указал президент.
Обострение на Ближнем Востоке
"Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности", — сказал Путин.
Ситуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии, добавил президент.
"Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", — отметил президент.
Как заявил глава государства, элиты США
и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.
"Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовые внести вклад в урегулировании кризиса. Даже ООН
, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергаются нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации", — указал он.
Права людей и безопасность
Отдельное внимание на совещании Путин уделил вопросам соблюдения прав граждан, темам безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз.
"По вопросам обеспечения законности и правопорядка в России, поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе, с учетом внешних угроз", — сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива — предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда
, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.
Как отметил первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов
, совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке
в многонациональную и многоконфессиональную Россию
. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.
Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.
На Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности
Невозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в Секторе Газа, заявил Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
"Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", — отметил российский лидер.
Он также напомнил, что обострение конфликта на Ближнем востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля
и других стран на территории еврейского государства.
При этом, подчеркнул президент, вместо наказания преступников и террористов последовала месть по принципу коллективной ответственности.
Ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против России
"Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Повторю, те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная, корыстная цель таких геополитических кукловодов", — сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Американские элиты — бенефициары мировой нестабильности
Говоря об организаторах трагедии, произошедшей на Ближнем Востоке, Путин заявил, что правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.
"Сегодня, на мой взгляд, это стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна. США, как мировая сверхдержава, — все это видят, понимают даже по тенденциям мировой экономики, — слабеет, теряет свои позиции", — сказал Путин.
Россия сражается за принципы справедливого мироустройства, подчеркнул президент РФ.
"Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя", — сказал Путин.
"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы — Россия — и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", — добавил президент.
По словам Путина, мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое.
"Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру", — заявил Путин.
Кроме того, как заявил Путин, США не устраивает участие России в решении мировых проблем.
"Не добиваясь результатов на поле боя, (США) хотят расколоть нас, что касается России, изнутри ослабить и посеять смуту. Их также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем, в том числе ближневосточного урегулирования. Их вообще не устраивает, когда кто-то говорит или действует не по их указке. Они верят только в свою исключительность, в то, что им все позволено", — сказал Путин.
Он также отметил, что им не нужен мир на Святой земле, а нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому Соединенные Штаты всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в Секторе Газа и на том, чтобы остановить кровопролитие.
Ключ к решению ближневосточного конфликта есть
По мнению Владимира Путина, ключом решения этого конфликта является создание полноценного палестинского государства.
"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — резюмировал Путин на совещании по ситуации в Дагестане.