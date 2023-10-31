https://uz.sputniknews.ru/20231031/retro-avtomobili-fergana-40508291.html

Ретро-автомобили показали в Фергане

Ретро-автомобили показали в Фергане

В Фергане организована выставка винтажных ретро автомобилей

2023-10-31T10:14+0500

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фергана

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ферганской области совместно с Ассоциацией автомобильного и мототуризма Узбекистана провели выставку “Ретро автомобилей”, говорится в сообщении Комитета туризма.Мероприятие организовано в рамках мероприятий “Дрифт-шоу”. В мероприятии приняли участие представители местных хокимиятов, порядка тысячи автолюбителей и гостей шоу, а также представители СМИ.

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