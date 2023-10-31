https://uz.sputniknews.ru/20231031/retro-avtomobili-fergana-40508291.html
Ретро-автомобили показали в Фергане
Ретро-автомобили показали в Фергане
В Фергане организована выставка винтажных ретро автомобилей
2023-10-31T10:14+0500
2023-10-31T10:14+0500
2023-10-31T10:14+0500
фергана
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ферганской области совместно с Ассоциацией автомобильного и мототуризма Узбекистана провели выставку “Ретро автомобилей”, говорится в сообщении Комитета туризма.Мероприятие организовано в рамках мероприятий “Дрифт-шоу”. В мероприятии приняли участие представители местных хокимиятов, порядка тысячи автолюбителей и гостей шоу, а также представители СМИ.
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ретро-автомобили фергана винтаж выставка
ретро-автомобили фергана винтаж выставка
Ретро-автомобили показали в Фергане
В Фергане организована выставка винтажных ретро-автомобилей.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
В Ферганской области совместно с Ассоциацией автомобильного и мототуризма Узбекистана провели выставку “Ретро автомобилей”, говорится в сообщении Комитета туризма
.
Мероприятие организовано в рамках мероприятий “Дрифт-шоу”.
"На выставке было представлено около 200 ретро автомобилей, был организован специальный “парад” с участием автомобилей на обозначенной территории", — сообщили в комитете.
В мероприятии приняли участие представители местных хокимиятов, порядка тысячи автолюбителей и гостей шоу, а также представители СМИ.