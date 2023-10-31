https://uz.sputniknews.ru/20231031/rossiyskiy-aviaperevozchik-red-wings-pryamoy-reys-kazan-samarkand-40508836.html

Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд

Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд

Первый рейс из Казани прибыл в Самарканд во вторник в 3.00 (по местному времени)

2023-10-31T11:51+0500

2023-10-31T11:51+0500

2023-10-31T12:07+0500

россия

узбекистан

казань

самарканд

полет

прямой рейс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/800/61/8006121_258:0:2959:1519_1920x0_80_0_0_efce11aa226202f3f5da2817cee699de.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings начал выполнять полеты по направлению Казань – Самарканд – Казань, сообщает AIR MARAKANDA. Напомним, что полеты в Казань из Международного аэропорта Самарканда уже выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways и "ЮВТ АЭРО". С открытием дополнительных рейсов авиакомпании Red Wings по этому направлению, пассажиры смогут летать из Самарканда в Казань и обратно три раза в неделю.

россия

узбекистан

казань

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия казань самарканд российский авиаперевозчик red wings прямой рейс вторник