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https://uz.sputniknews.ru/20231031/rossiyskiy-aviaperevozchik-red-wings-pryamoy-reys-kazan-samarkand-40508836.html
Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд
Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд
Первый рейс из Казани прибыл в Самарканд во вторник в 3.00 (по местному времени)
2023-10-31T11:51+0500
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россия
узбекистан
казань
самарканд
полет
прямой рейс
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings начал выполнять полеты по направлению Казань – Самарканд – Казань, сообщает AIR MARAKANDA. Напомним, что полеты в Казань из Международного аэропорта Самарканда уже выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways и "ЮВТ АЭРО". С открытием дополнительных рейсов авиакомпании Red Wings по этому направлению, пассажиры смогут летать из Самарканда в Казань и обратно три раза в неделю.
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узбекистан россия казань самарканд российский авиаперевозчик red wings прямой рейс вторник
узбекистан россия казань самарканд российский авиаперевозчик red wings прямой рейс вторник

Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд

11:51 31.10.2023 (обновлено: 12:07 31.10.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолёт авиакомпании "Red Wings"
Самолёт авиакомпании Red Wings - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Первый рейс из Казани прибыл в Самарканд во вторник в 3.00 (по местному времени).
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings начал выполнять полеты по направлению Казань – Самарканд – Казань, сообщает AIR MARAKANDA.
"Регулярные рейсы в Казань будут выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Самарканда в 4.00", — говорится в сообщении.
Напомним, что полеты в Казань из Международного аэропорта Самарканда уже выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways и "ЮВТ АЭРО". С открытием дополнительных рейсов авиакомпании Red Wings по этому направлению, пассажиры смогут летать из Самарканда в Казань и обратно три раза в неделю.
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