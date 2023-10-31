https://uz.sputniknews.ru/20231031/rossiyskiy-aviaperevozchik-red-wings-pryamoy-reys-kazan-samarkand-40508836.html
Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд
Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд
Первый рейс из Казани прибыл в Самарканд во вторник в 3.00 (по местному времени)
2023-10-31T11:51+0500
2023-10-31T11:51+0500
2023-10-31T12:07+0500
россия
узбекистан
казань
самарканд
полет
прямой рейс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/800/61/8006121_258:0:2959:1519_1920x0_80_0_0_efce11aa226202f3f5da2817cee699de.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings начал выполнять полеты по направлению Казань – Самарканд – Казань, сообщает AIR MARAKANDA. Напомним, что полеты в Казань из Международного аэропорта Самарканда уже выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways и "ЮВТ АЭРО". С открытием дополнительных рейсов авиакомпании Red Wings по этому направлению, пассажиры смогут летать из Самарканда в Казань и обратно три раза в неделю.
россия
узбекистан
казань
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/800/61/8006121_368:0:2537:1627_1920x0_80_0_0_76681141ad8969fb51277dbdb920d82f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия казань самарканд российский авиаперевозчик red wings прямой рейс вторник
узбекистан россия казань самарканд российский авиаперевозчик red wings прямой рейс вторник
Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд
11:51 31.10.2023 (обновлено: 12:07 31.10.2023)
Первый рейс из Казани прибыл в Самарканд во вторник в 3.00 (по местному времени).
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российский авиаперевозчик Red Wings начал выполнять полеты по направлению Казань – Самарканд – Казань, сообщает AIR MARAKANDA.
"Регулярные рейсы в Казань будут выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Самарканда в 4.00", — говорится в сообщении.
Напомним, что полеты в Казань из Международного аэропорта Самарканда уже выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways и "ЮВТ АЭРО". С открытием дополнительных рейсов авиакомпании Red Wings по этому направлению, пассажиры смогут летать из Самарканда в Казань и обратно три раза в неделю.