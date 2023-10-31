https://uz.sputniknews.ru/20231031/sifrovoye-shou-moskva-istoriya-vystavka-forum-rossiya-40528560.html

Цифровое шоу: Москва расскажет о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Цифровое шоу: Москва расскажет о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Москва расскажет в том числе о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия

2023-10-31T16:54+0500

2023-10-31T16:54+0500

2023-10-31T17:22+0500

москва

россия

сергей собянин

мэр

шоу

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. Посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона № 75, как с каждым годом меняется столица, отметил Собянин. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах — от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников. Посетителям будут доступны различные форматы взаимодействия: лекции, воркшопы, танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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