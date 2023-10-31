https://uz.sputniknews.ru/20231031/sifrovoye-shou-moskva-istoriya-vystavka-forum-rossiya-40528560.html
Цифровое шоу: Москва расскажет о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Цифровое шоу: Москва расскажет о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Москва расскажет в том числе о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия
2023-10-31T16:54+0500
2023-10-31T16:54+0500
2023-10-31T17:22+0500
москва
россия
сергей собянин
мэр
шоу
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. Посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона № 75, как с каждым годом меняется столица, отметил Собянин. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах — от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников. Посетителям будут доступны различные форматы взаимодействия: лекции, воркшопы, танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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россия москва история цифровое шоу выставка-форум модернизация инфраструктура здравоохранениа программа реновации реставрация объект культурное наследие
россия москва история цифровое шоу выставка-форум модернизация инфраструктура здравоохранениа программа реновации реставрация объект культурное наследие
Цифровое шоу: Москва расскажет о своей истории на выставке-форуме "Россия"
16:54 31.10.2023 (обновлено: 17:22 31.10.2023)
Москва расскажет в том числе о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале
, сообщает РИА Новости
.
"Четвертого ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. <...> Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис", — написал Собянин.
Посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона № 75, как с каждым годом меняется столица, отметил Собянин. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.
Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.
"Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города — от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма", — сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах — от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников.
Посетителям будут доступны различные форматы взаимодействия: лекции, воркшопы, танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры.
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России
, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.