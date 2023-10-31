В Ташкенте пройдут спектакли с участием Константина Райкина
14:49 31.10.2023 (обновлено: 15:57 31.10.2023)
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаВ Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
Спектакли пройдут на сцене Русского драматического театра в рамках Международного проекта "Русские сезоны".
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина.
На сцене Русского драматического театра 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" представят постановку Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского, а 17 ноября состоится поэтический моноспектакль "Своим голосом".
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
Народный артист России Константин Райкин сыграет в "Шутниках" главного героя, чиновника Оброшенова. История рассказывает о разных видах любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
В поэтическом моноспектакле "Своим голосом", который Константин Райкин называет "спектаклем своей жизни", артист исполнит стихи любимых поэтов. В обновленной программе зритель услышит произведения Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина.
"Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи", — рассказывает Константин Райкин.
Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина покажет спектакли в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится при поддержке Министерств культуры России и Узбекистана.
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции.
Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.