https://uz.sputniknews.ru/20231031/tashkent-spektakli-konstantin-raykin-40522146.html

В Ташкенте пройдут спектакли с участием Константина Райкина

В Ташкенте пройдут спектакли с участием Константина Райкина

Спектакли пройдут на сцене Русского драматического театра в рамках Международного проекта "Русские сезоны"

2023-10-31T14:49+0500

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россия

ташкент

константин райкин

спектакль

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина.На сцене Русского драматического театра 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" представят постановку Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского, а 17 ноября состоится поэтический моноспектакль "Своим голосом".Народный артист России Константин Райкин сыграет в "Шутниках" главного героя, чиновника Оброшенова. История рассказывает о разных видах любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.В поэтическом моноспектакле "Своим голосом", который Константин Райкин называет "спектаклем своей жизни", артист исполнит стихи любимых поэтов. В обновленной программе зритель услышит произведения Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина.Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина покажет спектакли в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится при поддержке Министерств культуры России и Узбекистана.Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.

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