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https://uz.sputniknews.ru/20231031/tashkent-spektakli-konstantin-raykin-40522146.html
В Ташкенте пройдут спектакли с участием Константина Райкина
В Ташкенте пройдут спектакли с участием Константина Райкина
Спектакли пройдут на сцене Русского драматического театра в рамках Международного проекта "Русские сезоны"
2023-10-31T14:49+0500
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россия
ташкент
константин райкин
спектакль
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина.На сцене Русского драматического театра 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" представят постановку Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского, а 17 ноября состоится поэтический моноспектакль "Своим голосом".Народный артист России Константин Райкин сыграет в "Шутниках" главного героя, чиновника Оброшенова. История рассказывает о разных видах любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.В поэтическом моноспектакле "Своим голосом", который Константин Райкин называет "спектаклем своей жизни", артист исполнит стихи любимых поэтов. В обновленной программе зритель услышит произведения Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина.Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина покажет спектакли в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится при поддержке Министерств культуры России и Узбекистана.Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.
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ташкент россия спектакль показ народный артист константин райкин сцена русский драматический театр международный проект русские сезоны
ташкент россия спектакль показ народный артист константин райкин сцена русский драматический театр международный проект русские сезоны

В Ташкенте пройдут спектакли с участием Константина Райкина

14:49 31.10.2023 (обновлено: 15:57 31.10.2023)
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаВ Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина
В Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
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Спектакли пройдут на сцене Русского драматического театра в рамках Международного проекта "Русские сезоны".
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкенте покажут два спектакля с участием Народного артиста России Константина Райкина.
На сцене Русского драматического театра 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" представят постановку Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского, а 17 ноября состоится поэтический моноспектакль "Своим голосом".
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль Шутники с участием Константина Райкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль Шутники с участием Константина Райкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
Народный артист России Константин Райкин сыграет в "Шутниках" главного героя, чиновника Оброшенова. История рассказывает о разных видах любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль Шутники с участием Константина Райкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
В поэтическом моноспектакле "Своим голосом", который Константин Райкин называет "спектаклем своей жизни", артист исполнит стихи любимых поэтов. В обновленной программе зритель услышит произведения Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина.
"Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи", — рассказывает Константин Райкин.
Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина покажет спектакли в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится при поддержке Министерств культуры России и Узбекистана.
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль Шутники с участием Константина Райкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Спектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции.
Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.
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