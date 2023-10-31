https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-podderjivaet-pravo-palestiny-na-sozdanie-gosudarstva--mirziyoev-40537120.html

Узбекистан поддерживает право Палестины на создание государства – Мирзиёев

Узбекистан поддерживает право Палестины на создание государства – Мирзиёев

Республика выделит $1,5 млн для оказания посильной гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

2023-10-31T18:53+0500

2023-10-31T18:53+0500

2023-10-31T18:55+0500

узбекистан

политика

палестина

израиль

конфликт

гуманитарная помощь

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистан поддерживает право Палестины на создание независимого государства. Такое заявление сделал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Как отметил президент, продолжающийся вооруженный конфликт между израильской армией и движением ХАМАС усугубляет гуманитарный кризис, вызывая большое количество жертв среди мирного, ни в чем не повинного населения. Гибнут дети и женщины, люди теряют кров, вынуждены покидать свои дома.Глава Узбекистана выразил искренние соболезнования и сочувствие семьям всех погибших в Палестине и Израиле.Он подчеркнул, что в случае эскалации насилия это приведет к масштабной дестабилизации международной обстановки, вовлечению новых сил в вооруженные конфликты. Все это может привести к трагедиям, которые не ограничиваются ближневосточным регионом, но распространится на отдаленные страны, и последствия этого невозможно предсказать.Президент также призвал граждан Узбекистана, прежде всего к молодежи, не поддаваться на провокации и не совершать противоправных действий.

узбекистан

палестина

израиль

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