https://uz.sputniknews.ru/20231031/vzaimodeystvie-sng-eaes-shos-i-briks-vajno-dlya-soprotivleniya-davleniyu-zapada-40539647.html
Взаимодействие СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС важно для сопротивления давлению Запада
Взаимодействие СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС важно для сопротивления давлению Запада
Такое заявление сделал Генсек СНГ Сергей Лебедев перед заседанием Света постпредов
2023-10-31T20:43+0500
2023-10-31T20:43+0500
2023-10-31T20:43+0500
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сергей лебедев
брикс
запад
политика
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Взаимодействие Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС важно в сопротивлении давлению коллективного Запада, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Генсек СНГ ответил на вопросы журналистов перед очередным заседанием Совета постоянных представителей при Содружестве, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.В ходе заседания в Минске постоянные полномочные представители стран-участниц СНГ обсудили важные вопросы в политической, экономической и гуманитарной сферах.
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снг еаэс шос брикс взаимодействие лебедев
снг еаэс шос брикс взаимодействие лебедев
Взаимодействие СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС важно для сопротивления давлению Запада
Такое заявление сделал Генсек СНГ Сергей Лебедев перед заседанием Света постпредов
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Взаимодействие Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС важно в сопротивлении давлению коллективного Запада, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Генсек СНГ ответил на вопросы журналистов перед очередным заседанием Совета постоянных представителей при Содружестве, сообщает
пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
"В нынешней ситуации взаимодействие этих структур очень важно в плане сопротивления давлению, которое оказывается на нас коллективным Западом", - отметил Сергей Лебедев.
В ходе заседания в Минске постоянные полномочные представители стран-участниц СНГ обсудили важные вопросы в политической, экономической и гуманитарной сферах.