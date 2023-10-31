https://uz.sputniknews.ru/20231031/vzaimodeystvie-sng-eaes-shos-i-briks-vajno-dlya-soprotivleniya-davleniyu-zapada-40539647.html

Взаимодействие СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС важно для сопротивления давлению Запада

Взаимодействие СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС важно для сопротивления давлению Запада

Такое заявление сделал Генсек СНГ Сергей Лебедев перед заседанием Света постпредов

2023-10-31T20:43+0500

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2023-10-31T20:43+0500

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Взаимодействие Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС важно в сопротивлении давлению коллективного Запада, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Генсек СНГ ответил на вопросы журналистов перед очередным заседанием Совета постоянных представителей при Содружестве, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.В ходе заседания в Минске постоянные полномочные представители стран-участниц СНГ обсудили важные вопросы в политической, экономической и гуманитарной сферах.

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