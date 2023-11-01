https://uz.sputniknews.ru/20231101/administratsiya-prezidenta-uzbekistana-novye-naznacheniya-40563053.html

В Администрации президента Узбекистана произошли кадровые обновления

В Администрации президента Узбекистана произошли кадровые обновления

Кадровые назначения произошли среди советников президента Узбекистана по вопросам кадровой политики и заместителя Народной приемной президента

2023-11-01T15:13+0500

2023-11-01T15:13+0500

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узбекистан

администрация президента

народная приемная

советник

назначения

кадры

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Новые кадровые назначения произошли в Администрации президента Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Гайратулла Хабибуллаевич Ёзиев назначен первым заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики. До нынешнего назначения он занимал должность заместителя председателя службы государственной безопасности республики. Кахраман Рахатуллаевич Сариев назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики. Прежде он работал первым заместителем советника президента страны по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.Улугбек Исломович Мухаммадиев назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики — руководителем Народной приемной президента. Ранее он занимал должность заместителя советника президента по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах. Умар Сапаевич Исмаилов назначен первым заместителем руководителя Народной приемной президента Узбекистана. До нового поста он трудился в должности заместителя советника главы республики по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.

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