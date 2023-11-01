https://uz.sputniknews.ru/20231101/assotsiatsiya-futbol-uzbekistan-nominatsiya-katar-40547264.html
Ассоциацию футбола Узбекистана признали лучшей в Азии
Ассоциацию футбола Узбекистана признали лучшей в Азии
В номинации "Лучшая ассоциация футбола года" Узбекистан опередил Иран и Японию.
2023-11-01T10:41+0500
2023-11-01T10:41+0500
2023-11-01T11:36+0500
спорт
ассоциация футбола узбекистана
равшан ирматов
катар
доха
номинация
награда
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана победила в номинации "Лучшая ассоциация футбола года", сообщает пресс-служба АФУ. Церемония награждения "AFC Annual Awards" Азиатской конфедерации футбола прошла накануне в Дохе, столице Катара.Награду вручили вице-президенту АФУ Равшану Ирматову. За победу в данной номинации боролись также Федерация футбола Ирана и Ассоциация футбола Японии.За прошедший период в Узбекистане были организованы различные азиатские футбольные мероприятия и реализованы совместные проекты. В частности, впервые в истории республики прошли чемпионаты Азии U23 и U20, конференция президентов и генеральных секретарей ассоциаций-членов АФК. АФУ активно участвует в различных континентальных отборочных турнирах, межклубных турнирах, в женском футболе и соревнованиях CAFA. Все эти моменты были учтены АФК.
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ассоциация футбола узбекистана номинация азия
ассоциация футбола узбекистана номинация азия
Ассоциацию футбола Узбекистана признали лучшей в Азии
10:41 01.11.2023 (обновлено: 11:36 01.11.2023)
В номинации "Лучшая ассоциация футбола года" Узбекистан опередил Иран и Японию.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Ассоциация футбола Узбекистана победила в номинации "Лучшая ассоциация футбола года", сообщает
пресс-служба АФУ.
Церемония награждения "AFC Annual Awards" Азиатской конфедерации футбола прошла накануне в Дохе, столице Катара.
Награду вручили вице-президенту АФУ Равшану Ирматову.
За победу в данной номинации боролись также Федерация футбола Ирана и Ассоциация футбола Японии.
За прошедший период в Узбекистане были организованы различные азиатские футбольные мероприятия и реализованы совместные проекты. В частности, впервые в истории республики прошли чемпионаты Азии U23 и U20, конференция президентов и генеральных секретарей ассоциаций-членов АФК. АФУ активно участвует в различных континентальных отборочных турнирах, межклубных турнирах, в женском футболе и соревнованиях CAFA. Все эти моменты были учтены АФК.