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"Газпром" и Узбекистан обсуждают будущие поставки газа РФ
"Газпром" и Узбекистан обсуждают будущие поставки газа РФ
Проблем с контрактными обязательствами по действующему соглашению о поставках газа транзитом через Казахстан нет, уточнил министр энергетики Узбекистана. 01.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-01T18:21+0500
2023-11-01T18:55+0500
узбекистан
энергетика
газпром
газ
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Правительство Узбекистана в настоящее время обсуждает с "Газпромом" будущие объемы поставок российского газа. Об этом сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Петербургского международного газового форума, пишет РИА Новости. Министр также отметил, что контрактные обязательства по действующему соглашению с "Газпромом" о поставках российского газа транзитом через Казахстан в объёме 2,8 млрд кубометров в год выполняются, проблем нет. Напомним, XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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узбекистан, энергетика, газпром, газ
узбекистан, энергетика, газпром, газ

"Газпром" и Узбекистан обсуждают будущие поставки газа РФ

18:21 01.11.2023 (обновлено: 18:55 01.11.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургский международный газовый форум.
Петербургский международный газовый форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Проблем с контрактными обязательствами по действующему соглашению о поставках газа транзитом через Казахстан нет, уточнил министр энергетики Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Правительство Узбекистана в настоящее время обсуждает с "Газпромом" будущие объемы поставок российского газа. Об этом сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Петербургского международного газового форума, пишет РИА Новости.
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкминистр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов.
Петербургский международный газовый форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов.
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Объемы сейчас обсуждаем, в основном на пиковый осенне-зимний период, а дальше с учётом развития экономики будем смотреть, расчеты делать", – ответил Мирзамахмудов на вопрос журналистов о перспективных объёмах поставок в Узбекистан от "Газпрома".
Министр также отметил, что контрактные обязательства по действующему соглашению с "Газпромом" о поставках российского газа транзитом через Казахстан в объёме 2,8 млрд кубометров в год выполняются, проблем нет.
"Мы по нефти тоже работаем, с учетом роста переработки, но больше здесь на уровне компаний-потребителей идёт работа. Мы импортируем и нефть, и нефтепродукты, и готовы это расширить", — добавил Мирзамахмудов.
Напомним, XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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