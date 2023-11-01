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"Газпром" и Узбекистан обсуждают будущие поставки газа РФ

"Газпром" и Узбекистан обсуждают будущие поставки газа РФ

Проблем с контрактными обязательствами по действующему соглашению о поставках газа транзитом через Казахстан нет, уточнил министр энергетики Узбекистана. 01.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-01T18:21+0500

2023-11-01T18:21+0500

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узбекистан

энергетика

газпром

газ

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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Правительство Узбекистана в настоящее время обсуждает с "Газпромом" будущие объемы поставок российского газа. Об этом сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Петербургского международного газового форума, пишет РИА Новости. Министр также отметил, что контрактные обязательства по действующему соглашению с "Газпромом" о поставках российского газа транзитом через Казахстан в объёме 2,8 млрд кубометров в год выполняются, проблем нет. Напомним, XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

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