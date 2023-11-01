https://uz.sputniknews.ru/20231101/kak-izmenilis-tarify-na-proezd-v-transporte-tashkenta--infografika-40566341.html

Как изменились тарифы на проезд в транспорте Ташкента — инфографика

Как изменились тарифы на проезд в транспорте Ташкента — инфографика

Новые гибкие тарифы вступают в силу уже с 1 ноября. При такой системе цена за проезд будет зависеть от количества пересадок и формы оплаты.

2023-11-01T19:57+0500

2023-11-01T19:57+0500

2023-11-01T19:57+0500

инфографика

общество

ташкент

транспорт

тарифы

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Общественный транспорт Ташкента перешла на новую гибкую систему тарифов. Такая система предусматривает скидки на проезд в зависимости от количества пересадок в течение часа. А стоимость проезда будет значительно ниже при оплате транспортной картой.Изначально ввести гибкие тарифы планировали в апреле текущего года. Однако депутаты городского кенгаша реформу решили отложить до 1 августа. А проект опубликовали для обсуждения и принятия решения хокимиятом столицы.По новым тарифам стоимость проезда вырастет с 1,4 до 1,7 тыс. сумов при оплате транспортной картой. В случае оплаты наличными или банковскими картами, любой проезд обойдется в 2 тыс. сумов.В предыдущий раз тарифы на проезд повышались 4 года назад, в 2019 году — с 1,2 до 1,4 тыс. сумов.

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