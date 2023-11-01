https://uz.sputniknews.ru/20231101/nishanskiy-rayon-noviy-xokim-naznacheniye-40545189.html
В Нишанском районе назначили нового хокима – что о нем известно
В Нишанском районе назначили нового хокима – что о нем известно
Тогаев Ботир Нормахмадович назначен хокимом Нишанского района
2023-11-01T09:30+0500
2023-11-01T09:30+0500
2023-11-01T09:30+0500
общество
назначение
хоким
кашкадарьинская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Нишанском районе назначили нового хокима, сообщила пресс-служба администрации Кашкадарьинской области.На внеочередной сессии Нишанского районного Кенгаша народных депутатов депутаты утвердили Тогаева Ботира Нормахмадовича на должность хокима Нишанского района.Ботир Тогаев родился в Китабском районе Кашкадарьинской области в 1976 году. Он окончил Ташкентский государственный аграрный университет и Академию государственного управления при президенте Узбекистана. До нынешнего назначения он работал первым заместителем министра сельского хозяйства. Ранее Тогаев занимал должность хокима Камашинского района Кашкадарьинской области.
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назначение хоким нишанский район кашкадарья тогаев ботир нормахмадович
назначение хоким нишанский район кашкадарья тогаев ботир нормахмадович
В Нишанском районе назначили нового хокима – что о нем известно
Ботир Тогаев возглавил администрацию Нишанского района Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
В Нишанском районе назначили нового хокима, сообщила
пресс-служба администрации Кашкадарьинской области.
На внеочередной сессии Нишанского районного Кенгаша народных депутатов депутаты утвердили Тогаева Ботира Нормахмадовича на должность хокима Нишанского района.
Ботир Тогаев родился в Китабском районе Кашкадарьинской области в 1976 году. Он окончил Ташкентский государственный аграрный университет и Академию государственного управления при президенте Узбекистана. До нынешнего назначения он работал первым заместителем министра сельского хозяйства. Ранее Тогаев занимал должность хокима Камашинского района Кашкадарьинской области.