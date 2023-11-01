https://uz.sputniknews.ru/20231101/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-2-noyabr-2023-40567060.html

Доллар подрос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 2 ноября

Доллар подрос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 2 ноября

Центральный банк Узбекистана со 2 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-11-01T16:13+0500

2023-11-01T16:13+0500

2023-11-01T16:19+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 249,00 сума (+14,58), евро — 12 921,47 сумов (-130,21), рубля — 131,53 сума (-1,68), а китайского юаня — 1 673,47 сумов (+1,19), сообщает ЦБ страны.

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