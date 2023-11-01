https://uz.sputniknews.ru/20231101/pogoda-uzbekistan-2-noyabr-2023-40564611.html

Ждать ли понижения температуры — прогноз погоды в Узбекистане на 2 ноября

Ждать ли понижения температуры — прогноз погоды в Узбекистане на 2 ноября

По прогнозам синоптиков, четверг в республике будет сухим и немого облачным.

2023-11-01T15:40+0500

2023-11-01T15:40+0500

2023-11-01T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и горных районах местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с.Температура воздуха:

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