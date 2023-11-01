Ждать ли понижения температуры — прогноз погоды в Узбекистане на 2 ноября
© Sputnik / IndiraОсень в Ташкенте.
© Sputnik / Indira
По прогнозам синоптиков, четверг в республике будет сухим и немного облачным.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и горных районах местами возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 0-5 градусов тепла, днем 17-22 градуса выше нуля;
Бухарская, Навоийская области: ночью +5-10, днем 20-25 тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +3-8, днем 17-22 тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +5-10, днем 20-25 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +3-8, днем 15-20 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.