https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-gosduma-profilaktika-prestupnost-migranty-40551321.html

Что предложили в Госдуме РФ для профилактики преступности среди мигрантов

Что предложили в Госдуме РФ для профилактики преступности среди мигрантов

Предложения сведены в единый документ и отправлены в Следственный комитет России от лица представителей нескольких политических партий.

2023-11-01T12:07+0500

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миграция

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Депутаты Госдумы (ГД) направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы — депутата ГД Дмитрия Кузнецова ("Справедливая Россия — За Правду").Вместе с ним обращение подписали депутаты Михаил Делягин (СРЗП), Олег Леонов (ЛДПР), Василий Власов (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ).Также он приложил скан обращения к Бастрыкину и документ с предложениями депутатов.В письме к Бастрыкину депутаты отметили, что его консультативные замечания и комментарии важны для подготовки материалов для правительственного часа по делам миграции, который пройдет в ГД в декабре.В числе предложений — создание института уполномоченного по контролю за миграцией при президенте РФ, увеличение доли представителей коренных народов России в миграционном потоке, контроль перемещения трудовых мигрантов через границу РФ — введение рабочих и гостевых виз, платы за обучение в школах и детских садах иностранных граждан, а также обязательства рабочих мигрантов иметь официальное приглашение работодателя для пересечения границы РФ или получения рабочей визы.Также депутаты планируют запретить найм мигрантов в школы, детские сады и такси, за исключением лиц, получивших водительское удостоверение в РФ. Кроме того, они предлагают ужесточить наказания за нарушение миграционного законодательства, а также ввести обязанность проходить срочную службу в ВС РФ для лиц, получивших гражданство России, без зачета прохождения службы в других государствах.

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