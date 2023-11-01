https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-gosduma-profilaktika-prestupnost-migranty-40551321.html
Что предложили в Госдуме РФ для профилактики преступности среди мигрантов
Что предложили в Госдуме РФ для профилактики преступности среди мигрантов
Предложения сведены в единый документ и отправлены в Следственный комитет России от лица представителей нескольких политических партий.
2023-11-01T12:07+0500
2023-11-01T12:07+0500
2023-11-01T12:28+0500
общество
россия
госдума рф
депутаты
следственный комитет рф
миграция
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Депутаты Госдумы (ГД) направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы — депутата ГД Дмитрия Кузнецова ("Справедливая Россия — За Правду").Вместе с ним обращение подписали депутаты Михаил Делягин (СРЗП), Олег Леонов (ЛДПР), Василий Власов (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ).Также он приложил скан обращения к Бастрыкину и документ с предложениями депутатов.В письме к Бастрыкину депутаты отметили, что его консультативные замечания и комментарии важны для подготовки материалов для правительственного часа по делам миграции, который пройдет в ГД в декабре.В числе предложений — создание института уполномоченного по контролю за миграцией при президенте РФ, увеличение доли представителей коренных народов России в миграционном потоке, контроль перемещения трудовых мигрантов через границу РФ — введение рабочих и гостевых виз, платы за обучение в школах и детских садах иностранных граждан, а также обязательства рабочих мигрантов иметь официальное приглашение работодателя для пересечения границы РФ или получения рабочей визы.Также депутаты планируют запретить найм мигрантов в школы, детские сады и такси, за исключением лиц, получивших водительское удостоверение в РФ. Кроме того, они предлагают ужесточить наказания за нарушение миграционного законодательства, а также ввести обязанность проходить срочную службу в ВС РФ для лиц, получивших гражданство России, без зачета прохождения службы в других государствах.
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госдума рф профилактика преступность мигранты предложения следственный комитет россия
госдума рф профилактика преступность мигранты предложения следственный комитет россия
Что предложили в Госдуме РФ для профилактики преступности среди мигрантов
12:07 01.11.2023 (обновлено: 12:28 01.11.2023)
Предложения сведены в единый документ и отправлены в Следственный комитет России от лица представителей нескольких политических партий.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Депутаты Госдумы (ГД) направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости
со ссылкой на одного из авторов инициативы — депутата ГД Дмитрия Кузнецова ("Справедливая Россия — За Правду").
Вместе с ним обращение подписали депутаты Михаил Делягин (СРЗП), Олег Леонов (ЛДПР), Василий Власов (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ).
"Мы свели предложения в единый документ и от лица коллег из СРЗП, "Новых людей", ЛДПР и КПРФ отправили в органы госвласти. 9 ноября ждем чиновников на круглый стол, чтобы услышать их точку зрения. По итогам будем готовить законопроекты. Не скрою, некоторые уже разработали", — написал Кузнецов в своем Telegram- канале.
Также он приложил скан обращения к Бастрыкину и документ с предложениями депутатов.
В письме к Бастрыкину депутаты отметили, что его консультативные замечания и комментарии важны для подготовки материалов для правительственного часа по делам миграции, который пройдет в ГД в декабре.
В числе предложений — создание института уполномоченного по контролю за миграцией при президенте РФ, увеличение доли представителей коренных народов России в миграционном потоке, контроль перемещения трудовых мигрантов через границу РФ — введение рабочих и гостевых виз, платы за обучение в школах и детских садах иностранных граждан, а также обязательства рабочих мигрантов иметь официальное приглашение работодателя для пересечения границы РФ или получения рабочей визы.
"Предполагается, что на работодателя, нанимающего на работу лиц, являющихся трудовыми мигрантами, будут возлагаться следующие обязанности: внесение "депозита" на случай принудительного выдворения такого сотрудника; обеспечение переезда на территорию РФ; организация обучения, проживания, медобслуживания сотрудника-мигранта", — указано в документе.
Также депутаты планируют запретить найм мигрантов в школы, детские сады и такси, за исключением лиц, получивших водительское удостоверение в РФ. Кроме того, они предлагают ужесточить наказания за нарушение миграционного законодательства, а также ввести обязанность проходить срочную службу в ВС РФ для лиц, получивших гражданство России, без зачета прохождения службы в других государствах.