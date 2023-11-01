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https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-razvitiye-transportnyye-koridory-sentralnaya-aziya-40558043.html
Россия видит потенциал в развитии транспортных коридоров со странами ЦА
Россия видит потенциал в развитии транспортных коридоров со странами ЦА
Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров требует активной работы в рамках ШОС, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ.
2023-11-01T13:33+0500
2023-11-01T14:38+0500
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форум
узбекистан
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транспорт
страны ца
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия видит огромный потенциал в развитии международных транспортных коридоров с государствами Центральной и Южной Азии: Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном и Индией, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Вместе с тем, он отметил, что успешное функционирование международных перевозок требует активной работы в рамках ШОС. По его словам, практика показывает, что "бизнес не сильно заинтересован в разрешениях, выдаваемых по данному соглашению". В частности, с российской стороны данные разрешения полностью дублируются по линии ЕАЭС и двухсторонних соглашений. В заключение Зверев выразил уверенность, что в гармонизации нескольких инструментов можно найти методы и техники, необходимые бизнесу.Напомним, что в Ташкенте проходит первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе обсуждаемых тем — потенциал стран в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, цифровая трансформация в транспортном пространстве, лучшие практики формирования устойчивых цепочек поставок грузов, реализация существующих проектов, увеличение объема торговли и инвестиций, обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.
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международные перевозки россия центральная азия шос

Россия видит потенциал в развитии транспортных коридоров со странами ЦА

13:33 01.11.2023 (обновлено: 14:38 01.11.2023)
© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевТоварные поезда. Иллюстративное фото
Товарные поезда. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует активной работы в рамках ШОС, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия видит огромный потенциал в развитии международных транспортных коридоров с государствами Центральной и Южной Азии: Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном и Индией, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСтатс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев выступил на первом транспортном форуме стран-членов ШОС в Ташкенте
Статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев выступил на первом транспортном форуме стран-членов ШОС в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
Статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев выступил на первом транспортном форуме стран-членов ШОС в Ташкенте
© Sputnik/Анна Желиховская
Вместе с тем, он отметил, что успешное функционирование международных перевозок требует активной работы в рамках ШОС.

"Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует от нас с вами активной работы в рамках ШОС. Мы должны находить решения, несущие практические реальные выгоды для наших государств. Мы предлагаем ряд вопросов для обсуждения и практических решений. В первую очередь, это синхронизация инвестиционных транспортных проектов и создание механизма поощрения капиталовложений в инфраструктуру транспорта на многосторонней основе. Во-вторых, соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок", — сказал Зверев.

По его словам, практика показывает, что "бизнес не сильно заинтересован в разрешениях, выдаваемых по данному соглашению". В частности, с российской стороны данные разрешения полностью дублируются по линии ЕАЭС и двухсторонних соглашений. В заключение Зверев выразил уверенность, что в гармонизации нескольких инструментов можно найти методы и техники, необходимые бизнесу.
Напомним, что в Ташкенте проходит первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе обсуждаемых тем — потенциал стран в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, цифровая трансформация в транспортном пространстве, лучшие практики формирования устойчивых цепочек поставок грузов, реализация существующих проектов, увеличение объема торговли и инвестиций, обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.
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