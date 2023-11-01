https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-razvitiye-transportnyye-koridory-sentralnaya-aziya-40558043.html

Россия видит потенциал в развитии транспортных коридоров со странами ЦА

Россия видит потенциал в развитии транспортных коридоров со странами ЦА

Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров требует активной работы в рамках ШОС, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ.

2023-11-01T13:33+0500

2023-11-01T13:33+0500

2023-11-01T14:38+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия видит огромный потенциал в развитии международных транспортных коридоров с государствами Центральной и Южной Азии: Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном и Индией, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Вместе с тем, он отметил, что успешное функционирование международных перевозок требует активной работы в рамках ШОС. По его словам, практика показывает, что "бизнес не сильно заинтересован в разрешениях, выдаваемых по данному соглашению". В частности, с российской стороны данные разрешения полностью дублируются по линии ЕАЭС и двухсторонних соглашений. В заключение Зверев выразил уверенность, что в гармонизации нескольких инструментов можно найти методы и техники, необходимые бизнесу.Напомним, что в Ташкенте проходит первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе обсуждаемых тем — потенциал стран в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, цифровая трансформация в транспортном пространстве, лучшие практики формирования устойчивых цепочек поставок грузов, реализация существующих проектов, увеличение объема торговли и инвестиций, обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.

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