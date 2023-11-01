Россия видит потенциал в развитии транспортных коридоров со странами ЦА
13:33 01.11.2023 (обновлено: 14:38 01.11.2023)
© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевТоварные поезда. Иллюстративное фото
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует активной работы в рамках ШОС, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия видит огромный потенциал в развитии международных транспортных коридоров с государствами Центральной и Южной Азии: Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Пакистаном и Индией, заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСтатс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев выступил на первом транспортном форуме стран-членов ШОС в Ташкенте
Статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев выступил на первом транспортном форуме стран-членов ШОС в Ташкенте
© Sputnik/Анна Желиховская
Вместе с тем, он отметил, что успешное функционирование международных перевозок требует активной работы в рамках ШОС.
"Успешное функционирование международных перевозок, в том числе в рамках коридоров, требует от нас с вами активной работы в рамках ШОС. Мы должны находить решения, несущие практические реальные выгоды для наших государств. Мы предлагаем ряд вопросов для обсуждения и практических решений. В первую очередь, это синхронизация инвестиционных транспортных проектов и создание механизма поощрения капиталовложений в инфраструктуру транспорта на многосторонней основе. Во-вторых, соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок", — сказал Зверев.
По его словам, практика показывает, что "бизнес не сильно заинтересован в разрешениях, выдаваемых по данному соглашению". В частности, с российской стороны данные разрешения полностью дублируются по линии ЕАЭС и двухсторонних соглашений. В заключение Зверев выразил уверенность, что в гармонизации нескольких инструментов можно найти методы и техники, необходимые бизнесу.
Напомним, что в Ташкенте проходит первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе обсуждаемых тем — потенциал стран в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, цифровая трансформация в транспортном пространстве, лучшие практики формирования устойчивых цепочек поставок грузов, реализация существующих проектов, увеличение объема торговли и инвестиций, обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.