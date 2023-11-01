https://uz.sputniknews.ru/20231101/sardor-raximxon-stal-zamglavy-fonda-vakf-40583343.html
Сардор Рахимхон стал заместителем главы фонда "Вакф"
Сардор Рахимхон стал заместителем главы фонда "Вакф"
Сардор Рахимхон известен своей благотворительной деятельностью.
2023-11-01T19:40+0500
2023-11-01T19:40+0500
2023-11-01T19:51+0500
узбекистан
общество
фонд "вакф"
назначение
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ТАШКЕНТ, 1 ноября — Sputnik. Сардар Рахимхан (Санджар Рагимов) назначен на должность заместителя руководителя Фонда "Вакф" - директора по благотворительной работе "Вакф".Такое решение принято на заседании членов правления Благотворительного общественного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана.Сардар Рахимханов известен своей благотворительной деятельностью.Также на встрече глава правления фонда Исахан Абдуллаев рассказал о расширении благотворительной деятельности, такой как помощь нуждающимся, инвалидам, сбор информации о малоимущих семьях, поддержка студентов и инновационных научных проектов.
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узбекистан благотворительный фонд вакф сардор рахимхон
узбекистан благотворительный фонд вакф сардор рахимхон
Сардор Рахимхон стал заместителем главы фонда "Вакф"
19:40 01.11.2023 (обновлено: 19:51 01.11.2023)
Сардор Рахимхон известен своей благотворительной деятельностью.
ТАШКЕНТ, 1 ноября — Sputnik.
Сардар Рахимхан (Санджар Рагимов) назначен
на должность заместителя руководителя Фонда "Вакф" - директора по благотворительной работе "Вакф".
Такое решение принято на заседании членов правления Благотворительного общественного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана.
Сардар Рахимханов известен своей благотворительной деятельностью.
Также на встрече глава правления фонда Исахан Абдуллаев рассказал о расширении благотворительной деятельности, такой как помощь нуждающимся, инвалидам, сбор информации о малоимущих семьях, поддержка студентов и инновационных научных проектов.