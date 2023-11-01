Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
После прилета он посетил мавзолей Имама Бухари.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
По прибытии он посетил мавзолей Имама Бухари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Были прочитаны суры из Корана. Сделана дуа с просьбой к Всевышнему ниспослать мир и спокойствие нашей стране, благословить усилия, осуществляемые во имя процветания нашего народа", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мавзолейном комплексе в настоящее время ведется реконструкция. Президент познакомился с ходом работ и осмотрел образцы будущей отделки.