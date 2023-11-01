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https://uz.sputniknews.ru/20231101/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-samarkand-40589031.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
После прилета он посетил мавзолей Имама Бухари.
2023-11-01T20:54+0500
2023-11-01T20:54+0500
узбекистан
самарканд
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.По прибытии он посетил мавзолей Имама Бухари.В мавзолейном комплексе в настоящее время ведется реконструкция. Президент познакомился с ходом работ и осмотрел образцы будущей отделки.
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шавкат мирзиёев самарканд
шавкат мирзиёев самарканд

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд

20:54 01.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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После прилета он посетил мавзолей Имама Бухари.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
По прибытии он посетил мавзолей Имама Бухари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Были прочитаны суры из Корана. Сделана дуа с просьбой к Всевышнему ниспослать мир и спокойствие нашей стране, благословить усилия, осуществляемые во имя процветания нашего народа", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мавзолейном комплексе в настоящее время ведется реконструкция. Президент познакомился с ходом работ и осмотрел образцы будущей отделки.
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