В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС
12:27 01.11.2023 (обновлено: 12:30 01.11.2023)
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС
© Sputnik / Анна Желиховская
В его рамках организованы Авиационный форум Aviation & Logistics Forum 2023 и выставка TransLogistica Uzbekistan-2023.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На церемонии открытия с приветственной речью выступил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Он рассказал о реформах и проектах, реализуемых в транспортной сфере республики.
"Благодаря поддержке со стороны государства и предоставляемым субъектам предпринимательства кредитам и льготам на приобретение новых транспортных средств, за последние 5 лет объем грузоперевозок автомобильным транспортом в Узбекистане увеличился в 4 раза", — сообщил министр.
Отметив возможности стран-участниц в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, Махкамов также озвучил конкретные предложения в данном направлении. В их числе:
организация альтернативных транспортных линий, гармонизация стандартов в области транспорта, применение гибкой тарифной политики;
строительство крупных мультимодальных логистических центров вдоль транспортных артерий и приграничных территорий;
организация работы в пунктах пограничного контроля в формате 24/7 и упрощение процесса выдачи виз;
широкое внедрение цифровых технологий и интеллектуальных систем, а также обмен лучшими практиками в сфере логистики.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС
В Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС
© Sputnik / Анна Желиховская
В рамках проходящего впервые транспортного форума ШОС, его участники обсудят:
потенциал стран в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС;
цифровую трансформацию в транспортном пространстве;
лучшие практики формирования устойчивых цепочек поставок грузов;
реализацию существующих проектов;
увеличение объема торговли и инвестиций;
обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.