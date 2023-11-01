https://uz.sputniknews.ru/20231101/tashkent-perviy-mejdunarodny-transportny-forum-shos-40551967.html

В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС

В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС

В его рамках проходят Авиационный форум Aviation & Logistics Forum 2023, а также выставка TransLogistica Uzbekistan-2023

2023-11-01T12:27+0500

2023-11-01T12:27+0500

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шос

министерство транспорта республики узбекистан

форум

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На церемонии открытия с приветственной речью выступил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Он рассказал о реформах и проектах, реализуемых в транспортной сфере республики. Отметив возможности стран-участниц в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, Махкамов также озвучил конкретные предложения в данном направлении. В их числе:В рамках проходящего впервые транспортного форума ШОС, его участники обсудят:

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