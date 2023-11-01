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https://uz.sputniknews.ru/20231101/tashkent-perviy-mejdunarodny-transportny-forum-shos-40551967.html
В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС
В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС
В его рамках проходят Авиационный форум Aviation & Logistics Forum 2023, а также выставка TransLogistica Uzbekistan-2023
2023-11-01T12:27+0500
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министерство транспорта республики узбекистан
форум
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На церемонии открытия с приветственной речью выступил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Он рассказал о реформах и проектах, реализуемых в транспортной сфере республики. Отметив возможности стран-участниц в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, Махкамов также озвучил конкретные предложения в данном направлении. В их числе:В рамках проходящего впервые транспортного форума ШОС, его участники обсудят:
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ташкент шос первый международный транспортный форум авиационный форум aviation & logistics forum 2023 выставка translogistica uzbekistan-2023
ташкент шос первый международный транспортный форум авиационный форум aviation & logistics forum 2023 выставка translogistica uzbekistan-2023

В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС

12:27 01.11.2023 (обновлено: 12:30 01.11.2023)
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС
В Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Анна Желиховская
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В его рамках организованы Авиационный форум Aviation & Logistics Forum 2023 и выставка TransLogistica Uzbekistan-2023.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На церемонии открытия с приветственной речью выступил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Он рассказал о реформах и проектах, реализуемых в транспортной сфере республики.

"Благодаря поддержке со стороны государства и предоставляемым субъектам предпринимательства кредитам и льготам на приобретение новых транспортных средств, за последние 5 лет объем грузоперевозок автомобильным транспортом в Узбекистане увеличился в 4 раза", — сообщил министр.

Отметив возможности стран-участниц в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС, Махкамов также озвучил конкретные предложения в данном направлении. В их числе:
организация альтернативных транспортных линий, гармонизация стандартов в области транспорта, применение гибкой тарифной политики;
строительство крупных мультимодальных логистических центров вдоль транспортных артерий и приграничных территорий;
организация работы в пунктах пограничного контроля в формате 24/7 и упрощение процесса выдачи виз;
широкое внедрение цифровых технологий и интеллектуальных систем, а также обмен лучшими практиками в сфере логистики.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС
В Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
В Ташкенте проходит 1-й международный транспортный форум ШОС
© Sputnik / Анна Желиховская
В рамках проходящего впервые транспортного форума ШОС, его участники обсудят:
потенциал стран в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС;
цифровую трансформацию в транспортном пространстве;
лучшие практики формирования устойчивых цепочек поставок грузов;
реализацию существующих проектов;
увеличение объема торговли и инвестиций;
обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.
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