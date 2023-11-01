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https://uz.sputniknews.ru/20231101/teper-ukrasheniya-mojno-vyvozit-iz-uzbekistana-bez-deklaratsii-40540057.html
Теперь украшения можно вывозить из Узбекистана без декларации
Теперь украшения можно вывозить из Узбекистана без декларации
Физические лица могут без заполнения декларации вывезти ювелирные изделия на сумму до 100 млн сумов.
2023-11-01T08:37+0500
2023-11-01T08:37+0500
узбекистан
общество
указ
ювелирные украшения
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане физическим лицам разрешили вывозить без заполнения декларации ювелирные изделия на сумму до 100 млн сумов. Соответствующие изменения в законодательство внесены указом президента от 31 октября.Согласно документу, физические лица могут вывозить с таможенной территории Узбекистана готовые ювелирные изделия на сумму до 100 млн сумов без заполнения пассажирской таможенной декларации, а на сумму 100 млн сумов и более - на основании пассажирской таможенной декларации.Ранее готовые ювелирные изделия на сумму более $5 тыс. разрешалось вывозить из Узбекистана только с таможенной декларацией.
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узбекистан ювелирные украшения декларация
узбекистан ювелирные украшения декларация

Теперь украшения можно вывозить из Узбекистана без декларации

08:37 01.11.2023
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте открылась первая международная ювелирная выставка
В Ташкенте открылась первая международная ювелирная выставка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Физические лица могут без заполнения декларации вывезти ювелирные изделия на сумму до 100 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане физическим лицам разрешили вывозить без заполнения декларации ювелирные изделия на сумму до 100 млн сумов. Соответствующие изменения в законодательство внесены указом президента от 31 октября.
Согласно документу, физические лица могут вывозить с таможенной территории Узбекистана готовые ювелирные изделия на сумму до 100 млн сумов без заполнения пассажирской таможенной декларации, а на сумму 100 млн сумов и более - на основании пассажирской таможенной декларации.
Ранее готовые ювелирные изделия на сумму более $5 тыс. разрешалось вывозить из Узбекистана только с таможенной декларацией.
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