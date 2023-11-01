https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gosbyudjet-prognoz-2024-40556853.html
ВВП Узбекистана может вырасти на 5,8% в 2024 году — проект госбюджета
ВВП Узбекистана может вырасти на 5,8% в 2024 году — проект госбюджета
Целевые показатели консолидированного бюджета на 2025-2026 годы прогнозируют на уровне 452,6 трлн сумов и 516,0 трлн сумов, а расходы — на уровне 498,3 трлн сумов и 567,6 трлн сумов.
2023-11-01T14:40+0500
2023-11-01T14:40+0500
2023-11-01T15:07+0500
экономика
госбюджет
прогноз
ввп
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане обнародовали проект госбюджета на 2024 год, согласно которому его доходы составят 270,3 трлн сумов или 20,8% ВВП Узбекистана, а расходы — 279,6 трлн сумов. Такие данные озвучили в ходе пресс-конференции организованной министерством экономики и финансов совместно с Налоговым комитетом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Поступления прямых налогов прогнозируют на уровне 85,6 трлн сумов, что на 12,3 трлн сумов (117%) превышает ожидаемые показатели 2023 года.По прогнозам в 2024 году темпы роста ВВП Узбекистана составят 5,6% — 5,8%. В том числе:Целевые показатели консолидированного бюджета на 2025-2026 годы прогнозируют на уровне 452,6 трлн сумов и 516,0 трлн сумов, а расходы — на уровне 498,3 трлн сумов и 567,6 трлн сумов соответственно.В 2025-2026 годах планируют сократить дефицит консолидированного бюджета до 3,0% к ВВП.
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экономика госбюджет прогноз ввп доход уровень налоги целевые показатели бюджет трлн сумов узбекистан
экономика госбюджет прогноз ввп доход уровень налоги целевые показатели бюджет трлн сумов узбекистан
ВВП Узбекистана может вырасти на 5,8% в 2024 году — проект госбюджета
14:40 01.11.2023 (обновлено: 15:07 01.11.2023)
Целевые показатели консолидированного бюджета на 2025-2026 годы прогнозируют на уровне 452,6 трлн сумов и 516,0 трлн сумов, а расходы — на уровне 498,3 трлн сумов и 567,6 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
В Узбекистане обнародовали проект госбюджета на 2024 год, согласно которому его доходы составят 270,3 трлн сумов или 20,8% ВВП Узбекистана, а расходы — 279,6 трлн сумов. Такие данные озвучили в ходе пресс-конференции организованной министерством экономики и финансов совместно с Налоговым комитетом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Поступления прямых налогов прогнозируют на уровне 85,6 трлн сумов, что на 12,3 трлн сумов (117%) превышает ожидаемые показатели 2023 года.
"В 2024 году прямые налоги составят 31,7% от прогнозируемых доходов госбюджета", — рассказал первый заместитель министра экономики и финансов Илхом Норкулов.
По прогнозам в 2024 году темпы роста ВВП Узбекистана составят 5,6% — 5,8%. В том числе:
объемов производства промышленной продукции — 6%;
строительных работ — 6,3%;
сельского хозяйства — 4%;
"Доходы консолидированного бюджета республики Узбекистан в 2024 году прогнозируются на уровне 375,0 трлн сумов, расходы — 427,5 трлн сумов, дефицит — 52,5 трлн сумов или 4,0% к ВВП", — сообщил заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров.
Целевые показатели консолидированного бюджета на 2025-2026 годы прогнозируют на уровне 452,6 трлн сумов и 516,0 трлн сумов, а расходы — на уровне 498,3 трлн сумов и 567,6 трлн сумов соответственно.
В 2025-2026 годах планируют сократить дефицит консолидированного бюджета до 3,0% к ВВП.