https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gosbyudjet-prognoz-2024-40556853.html

ВВП Узбекистана может вырасти на 5,8% в 2024 году — проект госбюджета

ВВП Узбекистана может вырасти на 5,8% в 2024 году — проект госбюджета

Целевые показатели консолидированного бюджета на 2025-2026 годы прогнозируют на уровне 452,6 трлн сумов и 516,0 трлн сумов, а расходы — на уровне 498,3 трлн сумов и 567,6 трлн сумов.

2023-11-01T14:40+0500

2023-11-01T14:40+0500

2023-11-01T15:07+0500

экономика

госбюджет

прогноз

ввп

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане обнародовали проект госбюджета на 2024 год, согласно которому его доходы составят 270,3 трлн сумов или 20,8% ВВП Узбекистана, а расходы — 279,6 трлн сумов. Такие данные озвучили в ходе пресс-конференции организованной министерством экономики и финансов совместно с Налоговым комитетом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Поступления прямых налогов прогнозируют на уровне 85,6 трлн сумов, что на 12,3 трлн сумов (117%) превышает ожидаемые показатели 2023 года.По прогнозам в 2024 году темпы роста ВВП Узбекистана составят 5,6% — 5,8%. В том числе:Целевые показатели консолидированного бюджета на 2025-2026 годы прогнозируют на уровне 452,6 трлн сумов и 516,0 трлн сумов, а расходы — на уровне 498,3 трлн сумов и 567,6 трлн сумов соответственно.В 2025-2026 годах планируют сократить дефицит консолидированного бюджета до 3,0% к ВВП.

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