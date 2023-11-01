https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-na-mejdunarodnom-tamojennom-forume-40544434.html
Узбекистан принял участие в Международном таможенном форуме
Узбекистан принял участие в Международном таможенном форуме
В рамках форума председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана провел переговоры с главой Федеральной таможенной службы России
2023-11-01T09:00+0500
2023-11-01T09:00+0500
2023-11-01T09:00+0500
узбекистан
экономика
государственный таможенный комитет узбекистана
таможенники
форум
россия
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Делегация Государственного таможенного комитета Узбекистана приняла участие в Международном таможенном форуме, который проходил в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.В работе форума также участвовали руководители таможенных служб России, Армении, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Бразилии, Венесуэлы, ЮАР, Кубы, Никарагуа, Китая, Ирана и других стран.В рамках форума председатель Таможенного комитета РУз Акмалхужа Мавлонов провел переговоры с главой Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым. В частности речь шла об увеличении грузооборота между двумя странами.Стороны обсудили вопросы развития торговли, взаимного признания институтов уполномоченных экономических операторов в рамках проекта "Упрощенный таможенный коридор".Также, таможенные ведомства Узбекистана и России подписали Порядок обмена информацией. Данный документ позволит своевременно обмениваться сведениями об изменениях в национальных реестрах, в целях обеспечения полной реализации Соглашения об уполномоченных экономических операторах.
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узбекистан россия экономика государственный таможенный комитет узбекистана таможенники форум
узбекистан россия экономика государственный таможенный комитет узбекистана таможенники форум
Узбекистан принял участие в Международном таможенном форуме
В рамках форума председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана провел переговоры с главой Федеральной таможенной службы России.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Делегация Государственного таможенного комитета Узбекистана приняла участие в Международном таможенном форуме, который проходил в Москве, сообщает
пресс-служба ведомства.
В работе форума также участвовали руководители таможенных служб России, Армении, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Бразилии, Венесуэлы, ЮАР, Кубы, Никарагуа, Китая, Ирана и других стран.
В рамках форума председатель Таможенного комитета РУз Акмалхужа Мавлонов провел переговоры с главой Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым. В частности речь шла об увеличении грузооборота между двумя странами.
"Грузооборот России и Узбекистана за январь-сентябрь 2023 года вырос на 38% по сравнению с прошлым годом", — отметил Давыдов.
Стороны обсудили вопросы развития торговли, взаимного признания институтов уполномоченных экономических операторов в рамках проекта "Упрощенный таможенный коридор".
Также, таможенные ведомства Узбекистана и России подписали Порядок обмена информацией. Данный документ позволит своевременно обмениваться сведениями об изменениях в национальных реестрах, в целях обеспечения полной реализации Соглашения об уполномоченных экономических операторах.