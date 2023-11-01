https://uz.sputniknews.ru/20231101/vkusno-i-nedorogo-top-5-blyud-uzbekskoy-kuxni-40579890.html

Вкусно и недорого: топ-5 блюд узбекской кухни

Вкусно и недорого: топ-5 блюд узбекской кухни

Во всех областях Узбекистана есть блюда, которые готовят по-особенному рецепту. Это и знаменитый узбекский плов, и джизакская самса, и хивинский тухум-барак. Sputnik Узбекистан рассказывает об особенностях приготовления этих блюд.

2023-11-01T21:59+0500

2023-11-01T21:59+0500

2023-11-01T21:59+0500

узбекистан

плов

еда

блюдо

самса

джизакская область

хива

хорезмская область

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Sputnik Узбекистан составил список популярных блюд регионов страны, разузнав, благодаря чему они стали узнаваемыми, а также секреты их приготовления.ПловВизитная карточка Узбекистана и первое блюдо, которым стараются накормить гостя — это плов. В Узбекистане есть около 5 основных видов этого блюда, они различаются в зависимости от региона. Приготовить плов можно на костре, с добавлением льняного масла, изюма и гороха нут, а также из разных сортов риса. Подача плова также может быть разной. Например, в самаркандском плове морковь будет на самом верху блюда, а ташкентский свадебный плов украшен перепелиными яйцами и кольцами казы.Мясо для плова такая же основа, как и рис. Его в разных регионах готовят одним большим куском и нарезают после приготовления либо режут на мелкие кусочки сразу.Подают блюдо, как правило, с салатом из свежих или маринованных помидоров и огурцов. После плова обязательно принято выпивать пиалу горячего чая.Попробовать плов в Узбекистане можно как в небольшой чайхане, так и в изысканных ресторанах национальных блюд. Стоимость порции по республике рознится от 20 до 30 тыс. сумов.Тухум-баракХорезмское блюдо тухум-барак отдаленно напоминает вареники и считается диетическим блюдом, богатым белком и улучшающим пищеварение. В Хиве тухум-барак является обязательным угощением — блюдо считается "визитной карточкой" хорезмской кухни. Тесто для него делают постным. А для начинки используют смесь из взбитых яиц, масла и молока. Весь секрет традиционного тухум-барак заключается в формировании правильного квадратного мешочка из теста с одной открытой стороной, в него и вливают начинку. Затем хорошо проклеивают со всех сторон и варят в воде около 3-4 минут. Перед подачей тухум барак поливают растопленным маслом и подают к столу со сметаной или кефиром.МаставаТрадиционный узбекский суп готовят во всех регионах страны как повседневно, так и на праздниках в качестве первого блюда. Его любят не только узбекистанцы, но и приезжающие в страну туристы. Ведь в отличии от других высококалорийных блюд узбекской кухни мастава относительно легкая и очень вкусная. Как рассказывает повар из Ташкента Абдулла Хакимов, есть небольшой секрет, как сделать маставу еще вкуснее.Для приготовления маставы мясо, лук, морковь, болгарский перец, помидоры и чеснок обжаривают, а затем добавляют бульон или воду и варят 10-15 минут. В самом конце приправляют специями, добавляют картофель, рис и варят до готовности. Маставу подают в узбекских косах с кислым молоком и зеленью.Казан-кабобКазан-кабоб — это национальное блюдо, которое в Узбекистане подают для большой компании. Несмотря на несложное приготовление, мясо в казан-кабоб получается невероятно мягким и нежным, а картошка, впитавшая в себя вкус, является отличным дополнением.Он подробно рассказал, как готовят казан-кабоб.Казан-кабоб подают с кольцами репчатого лука и зеленью.Джизакская самсаИменно этим блюдом знаменита Джизакская область, в которую едут гурманы со всех уголков республики, чтобы попробовать хрустящую и сочную самсу. Секрет ее в том, что она большая и по форме не привычной треугольной формы, а круглая. Джизакскую самсу пекут в тандырах, а одной самсой может наесться взрослый человек. Готовят их в основном мужчины, потому что замесить, а после и раскатать крутое тесто могут только сильные руки.Начинка представляет собой нарезанное кубиками мясо, лук, специи и самое главное — курдючное сало. Готовые самсы имеют вес около 500 граммов, их выпекают в большом тандыре около часа. Она получается хрустящей снаружи и сочной с мясным бульоном внутри. Есть самсу можно как самостоятельно, так и с томатным соусом.

узбекистан

джизакская область

хива

хорезмская область

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узбекская кухня блюда топ-5