https://uz.sputniknews.ru/20231101/vkusno-i-nedorogo-top-5-blyud-uzbekskoy-kuxni-40579890.html
Вкусно и недорого: топ-5 блюд узбекской кухни
Вкусно и недорого: топ-5 блюд узбекской кухни
Во всех областях Узбекистана есть блюда, которые готовят по-особенному рецепту. Это и знаменитый узбекский плов, и джизакская самса, и хивинский тухум-барак. Sputnik Узбекистан рассказывает об особенностях приготовления этих блюд.
2023-11-01T21:59+0500
2023-11-01T21:59+0500
2023-11-01T21:59+0500
узбекистан
плов
еда
блюдо
самса
джизакская область
хива
хорезмская область
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Sputnik Узбекистан составил список популярных блюд регионов страны, разузнав, благодаря чему они стали узнаваемыми, а также секреты их приготовления.ПловВизитная карточка Узбекистана и первое блюдо, которым стараются накормить гостя — это плов. В Узбекистане есть около 5 основных видов этого блюда, они различаются в зависимости от региона. Приготовить плов можно на костре, с добавлением льняного масла, изюма и гороха нут, а также из разных сортов риса. Подача плова также может быть разной. Например, в самаркандском плове морковь будет на самом верху блюда, а ташкентский свадебный плов украшен перепелиными яйцами и кольцами казы.Мясо для плова такая же основа, как и рис. Его в разных регионах готовят одним большим куском и нарезают после приготовления либо режут на мелкие кусочки сразу.Подают блюдо, как правило, с салатом из свежих или маринованных помидоров и огурцов. После плова обязательно принято выпивать пиалу горячего чая.Попробовать плов в Узбекистане можно как в небольшой чайхане, так и в изысканных ресторанах национальных блюд. Стоимость порции по республике рознится от 20 до 30 тыс. сумов.Тухум-баракХорезмское блюдо тухум-барак отдаленно напоминает вареники и считается диетическим блюдом, богатым белком и улучшающим пищеварение. В Хиве тухум-барак является обязательным угощением — блюдо считается "визитной карточкой" хорезмской кухни. Тесто для него делают постным. А для начинки используют смесь из взбитых яиц, масла и молока. Весь секрет традиционного тухум-барак заключается в формировании правильного квадратного мешочка из теста с одной открытой стороной, в него и вливают начинку. Затем хорошо проклеивают со всех сторон и варят в воде около 3-4 минут. Перед подачей тухум барак поливают растопленным маслом и подают к столу со сметаной или кефиром.МаставаТрадиционный узбекский суп готовят во всех регионах страны как повседневно, так и на праздниках в качестве первого блюда. Его любят не только узбекистанцы, но и приезжающие в страну туристы. Ведь в отличии от других высококалорийных блюд узбекской кухни мастава относительно легкая и очень вкусная. Как рассказывает повар из Ташкента Абдулла Хакимов, есть небольшой секрет, как сделать маставу еще вкуснее.Для приготовления маставы мясо, лук, морковь, болгарский перец, помидоры и чеснок обжаривают, а затем добавляют бульон или воду и варят 10-15 минут. В самом конце приправляют специями, добавляют картофель, рис и варят до готовности. Маставу подают в узбекских косах с кислым молоком и зеленью.Казан-кабобКазан-кабоб — это национальное блюдо, которое в Узбекистане подают для большой компании. Несмотря на несложное приготовление, мясо в казан-кабоб получается невероятно мягким и нежным, а картошка, впитавшая в себя вкус, является отличным дополнением.Он подробно рассказал, как готовят казан-кабоб.Казан-кабоб подают с кольцами репчатого лука и зеленью.Джизакская самсаИменно этим блюдом знаменита Джизакская область, в которую едут гурманы со всех уголков республики, чтобы попробовать хрустящую и сочную самсу. Секрет ее в том, что она большая и по форме не привычной треугольной формы, а круглая. Джизакскую самсу пекут в тандырах, а одной самсой может наесться взрослый человек. Готовят их в основном мужчины, потому что замесить, а после и раскатать крутое тесто могут только сильные руки.Начинка представляет собой нарезанное кубиками мясо, лук, специи и самое главное — курдючное сало. Готовые самсы имеют вес около 500 граммов, их выпекают в большом тандыре около часа. Она получается хрустящей снаружи и сочной с мясным бульоном внутри. Есть самсу можно как самостоятельно, так и с томатным соусом.
узбекистан
джизакская область
хива
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узбекская кухня блюда топ-5
узбекская кухня блюда топ-5
Вкусно и недорого: топ-5 блюд узбекской кухни
Во всех областях Узбекистана есть блюда, которые готовят по-особенному рецепту. Это и знаменитый узбекский плов, и джизакская самса, и хивинский тухум-барак, и кашкадарьинский тандыр гушт. Sputnik Узбекистан рассказывает об особенностях приготовления этих блюд.
Sputnik Узбекистан
составил список популярных блюд регионов страны, разузнав, благодаря чему они стали узнаваемыми, а также секреты их приготовления.
Визитная карточка Узбекистана и первое блюдо, которым стараются накормить гостя — это плов. В Узбекистане есть около 5 основных видов этого блюда, они различаются в зависимости от региона. Приготовить плов можно на костре, с добавлением льняного масла, изюма и гороха нут, а также из разных сортов риса. Подача плова также может быть разной. Например, в самаркандском плове морковь будет на самом верху блюда, а ташкентский свадебный плов украшен перепелиными яйцами и кольцами казы.
Мясо для плова такая же основа, как и рис. Его в разных регионах готовят одним большим куском и нарезают после приготовления либо режут на мелкие кусочки сразу.
Подают блюдо, как правило, с салатом из свежих или маринованных помидоров и огурцов. После плова обязательно принято выпивать пиалу горячего чая.
Попробовать плов в Узбекистане можно как в небольшой чайхане, так и в изысканных ресторанах национальных блюд. Стоимость порции по республике рознится от 20 до 30 тыс. сумов.
Хорезмское блюдо тухум-барак отдаленно напоминает вареники и считается диетическим блюдом, богатым белком и улучшающим пищеварение. В Хиве тухум-барак является обязательным угощением — блюдо считается "визитной карточкой" хорезмской кухни. Тесто для него делают постным. А для начинки используют смесь из взбитых яиц, масла и молока. Весь секрет традиционного тухум-барак заключается в формировании правильного квадратного мешочка из теста с одной открытой стороной, в него и вливают начинку. Затем хорошо проклеивают со всех сторон и варят в воде около 3-4 минут. Перед подачей тухум барак поливают растопленным маслом и подают к столу со сметаной или кефиром.
Традиционный узбекский суп готовят во всех регионах страны как повседневно, так и на праздниках в качестве первого блюда. Его любят не только узбекистанцы, но и приезжающие в страну туристы. Ведь в отличии от других высококалорийных блюд узбекской кухни мастава относительно легкая и очень вкусная. Как рассказывает повар из Ташкента Абдулла Хакимов, есть небольшой секрет, как сделать маставу еще вкуснее.
"Суп получается очень ароматным и наваристым, если вместо воды в заготовленную поджарку влить говяжий бульон на кости", — делится он.
Для приготовления маставы мясо, лук, морковь, болгарский перец, помидоры и чеснок обжаривают, а затем добавляют бульон или воду и варят 10-15 минут. В самом конце приправляют специями, добавляют картофель, рис и варят до готовности. Маставу подают в узбекских косах с кислым молоком и зеленью.
Казан-кабоб — это национальное блюдо, которое в Узбекистане подают для большой компании. Несмотря на несложное приготовление, мясо в казан-кабоб получается невероятно мягким и нежным, а картошка, впитавшая в себя вкус, является отличным дополнением.
"Казан-кабоб это классика блюд для застолья в Узбекистане. Сейчас есть несколько видов: из баранины, говядины и куриных бедер в том числе", — говорит повар Абдулла Хакимов.
Он подробно рассказал, как готовят казан-кабоб.
"В раскаленном масле обжаривают баранью корейку до золотистого цвета. Далее ее вынимают и в отдельной миске приправляют солью, зирой, кориандром. Следующим этапом в масло выкладывают очищенный картофель целиком. Жарят картофель до появления золотистой корочки. По готовности его также выкладывают. Затем в казан с маслом выкладывают мясо, а сверху картофель после чего заливают водой. Готовить блюдо нужно на среднем огне под крышкой около 1,5 – 2 часов. Периодически проверяя готовность блюда и по необходимости добавлять воду", — делится Хакимов.
Казан-кабоб подают с кольцами репчатого лука и зеленью.
Именно этим блюдом знаменита Джизакская область, в которую едут гурманы со всех уголков республики, чтобы попробовать хрустящую и сочную самсу. Секрет ее в том, что она большая и по форме не привычной треугольной формы, а круглая. Джизакскую самсу пекут в тандырах, а одной самсой может наесться взрослый человек. Готовят их в основном мужчины, потому что замесить, а после и раскатать крутое тесто могут только сильные руки.
Начинка представляет собой нарезанное кубиками мясо, лук, специи и самое главное — курдючное сало. Готовые самсы имеют вес около 500 граммов, их выпекают в большом тандыре около часа. Она получается хрустящей снаружи и сочной с мясным бульоном внутри. Есть самсу можно как самостоятельно, так и с томатным соусом.