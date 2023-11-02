https://uz.sputniknews.ru/20231102/blijayshie-reysy-turkish-airlines-iz-tashkenta-otmeneny-40592146.html

Ближайшие рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Ташкента, — отменены

Ближайшие рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Ташкента, — отменены

2 ноября этого года отменены два рейса из Ташкента в Стамбул

2023-11-02T09:28+0500

2023-11-02T09:28+0500

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узбекистан

турция

стамбул

самолет

turkish airlines

рейсы

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Глобальный сбой в работе системы регистрации Turkish Airlines стал причиной отмены всех ближайших рейсов в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports со ссылкой на сообщение в соцсети турецкого авиаперевозчика. Список отмененных рейсов на 2 ноября 2023:Ранее, 1 ноября были отменены 3 рейса:

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