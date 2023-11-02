https://uz.sputniknews.ru/20231102/blijayshie-reysy-turkish-airlines-iz-tashkenta-otmeneny-40592146.html
Ближайшие рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Ташкента, — отменены
Ближайшие рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Ташкента, — отменены
2 ноября этого года отменены два рейса из Ташкента в Стамбул
2023-11-02T09:28+0500
2023-11-02T09:28+0500
2023-11-02T11:59+0500
узбекистан
турция
стамбул
самолет
turkish airlines
рейсы
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Глобальный сбой в работе системы регистрации Turkish Airlines стал причиной отмены всех ближайших рейсов в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports со ссылкой на сообщение в соцсети турецкого авиаперевозчика. Список отмененных рейсов на 2 ноября 2023:Ранее, 1 ноября были отменены 3 рейса:
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ташкент стамбул самолет turkish airlines рейсы отменены
ташкент стамбул самолет turkish airlines рейсы отменены
Ближайшие рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Ташкента, — отменены
09:28 02.11.2023 (обновлено: 11:59 02.11.2023)
2 ноября этого года отменены два рейса из Ташкента в Стамбул.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Глобальный сбой в работе системы регистрации Turkish Airlines стал причиной отмены всех ближайших рейсов в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports
со ссылкой на сообщение в соцсети
турецкого авиаперевозчика.
Список отмененных рейсов на 2 ноября 2023:
THY-371 Tашкент – Стамбул;
THY-365 Tашкент – Стамбул.
Ранее, 1 ноября были отменены 3 рейса:
THY-4331 Ташкент – Стамбул (борт находится в Ташкенте. 70 пассажиров, прошедших регистрацию, размещены в гостинице);
THY-370 Стамбул – Ташкент;
THY-364 Стамбул – Ташкент.
"Дополнительную информацию по рейсам рекомендуется уточнять у представителей авиакомпании", — сообщает пресс-служба.