https://uz.sputniknews.ru/20231102/buxara-spisok-programma-yunesko-set-tvorcheskix-gorodov-40593191.html

Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО

Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО

Кандидатура города была представлена при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана

2023-11-02T10:31+0500

2023-11-02T10:31+0500

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узбекистан

бухара

юнеско

программа

культура

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО "Сеть творческих городов", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. "Сеть творческих городов" охватывает семь креативных направлений: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиаискусство и музыка.Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представил Бухару по направлению декоративно-прикладное и народное искусство, а также четырехлетний план развития этой сферы творчества в Бухаре.В 2025 году в Бухаре пройдет первая Биеннале современного дизайна и ремесел. Проведение Биеннале в Бухаре имеет важные для Узбекистана цели — включение страны в международное арт-сообщество и повышение культурно-исторического имиджа в мире, говорится в сообщении фонда.Благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте.Для справки: Программа ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" была основана в 2004 году и дополняется раз в два года. Она призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество — двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.В рамках Программы поддерживаются инициативы ООН, в том числе Цели в области устойчивого развития до 2030 года. В настоящее время в Программу включены около 300 городов со всего мира.

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