https://uz.sputniknews.ru/20231102/buxara-spisok-programma-yunesko-set-tvorcheskix-gorodov-40593191.html
Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО
Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО
Кандидатура города была представлена при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
2023-11-02T10:31+0500
2023-11-02T10:31+0500
2023-11-02T11:44+0500
узбекистан
бухара
юнеско
программа
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35581024_0:51:2581:1503_1920x0_80_0_0_6bf5f404a764c998f05bc1e45a09dd8c.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО "Сеть творческих городов", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. "Сеть творческих городов" охватывает семь креативных направлений: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиаискусство и музыка.Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представил Бухару по направлению декоративно-прикладное и народное искусство, а также четырехлетний план развития этой сферы творчества в Бухаре.В 2025 году в Бухаре пройдет первая Биеннале современного дизайна и ремесел. Проведение Биеннале в Бухаре имеет важные для Узбекистана цели — включение страны в международное арт-сообщество и повышение культурно-исторического имиджа в мире, говорится в сообщении фонда.Благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте.Для справки: Программа ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" была основана в 2004 году и дополняется раз в два года. Она призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество — двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.В рамках Программы поддерживаются инициативы ООН, в том числе Цели в области устойчивого развития до 2030 года. В настоящее время в Программу включены около 300 городов со всего мира.
узбекистан
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35581024_125:0:2513:1791_1920x0_80_0_0_67746d63464b625bade6ac5d76d32d6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан город бухара программа юнеско кандидатура фонд развития культуры и искусства узбекистана
узбекистан город бухара программа юнеско кандидатура фонд развития культуры и искусства узбекистана
Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО
10:31 02.11.2023 (обновлено: 11:44 02.11.2023)
Кандидатура города была представлена при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Бухару включили в престижную программу ЮНЕСКО "Сеть творческих городов", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
"Я очень горжусь тем, что Бухара была добавлена в престижную Программу ЮНЕСКО "Сеть творческих городов". Очень ценно, что историческое и культурное наследие этого древнего города получило достойную оценку со стороны мирового сообщества", — написала в своем Telegram-канале
Саида Мирзиёева.
"Сеть творческих городов" охватывает семь креативных направлений: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиаискусство и музыка.
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представил Бухару по направлению декоративно-прикладное и народное искусство, а также четырехлетний план развития этой сферы творчества в Бухаре.
В 2025 году в Бухаре пройдет первая Биеннале современного дизайна и ремесел. Проведение Биеннале в Бухаре имеет важные для Узбекистана цели — включение страны в международное арт-сообщество и повышение культурно-исторического имиджа в мире, говорится в сообщении фонда.
"Уверена, что проведение Биеннале в Бухаре привлечет еще большее внимание международного сообщества и будет способствовать дальнейшему изучению города как специалистами, так и туристами", — отметила
Саида Мирзиёева.
Благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте.
Для справки: Программа ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" была основана в 2004 году и дополняется раз в два года. Она призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество — двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.
В рамках Программы поддерживаются инициативы ООН, в том числе Цели в области устойчивого развития до 2030 года. В настоящее время в Программу включены около 300 городов со всего мира.