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https://uz.sputniknews.ru/20231102/chteniye-leja-vrach-rekomendatsii-40594363.html
Как не испортить зрение при чтении лежа
Как не испортить зрение при чтении лежа
Офтальмолог: читая лежа, нужно соблюдать определенные правила.
2023-11-02T22:04+0500
2023-11-02T22:04+0500
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чтение
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Многие люди привыкли читать перед сном, однако делать это лежа можно лишь при соблюдении определенных правил, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.По ее словам, оптимальное положение для чтения лежа – на спине.Также она добавила, что книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров. В таком положении это занятие безвредно для глаз.
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зрение офтальмолог чтение
зрение офтальмолог чтение

Как не испортить зрение при чтении лежа

22:04 02.11.2023
© Unsplash/Giorgio TrovatoДевушка читает книгу лежа на кровати.
Девушка читает книгу лежа на кровати. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2023
© Unsplash/Giorgio Trovato
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Офтальмолог: читая лежа, нужно соблюдать определенные правила.
Многие люди привыкли читать перед сном, однако делать это лежа можно лишь при соблюдении определенных правил, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.
"Ни в коем случае нельзя читать, лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше это не делать. Некоторое подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в планшет в темноте, прячась от родителей, – это тоже вредно. При этом глаза испытывают большую нагрузку. Все планшеты, телефоны излучают достаточно много синего света. Он сильнее рассеивается, от этого возникает зрительная усталость. В долгосрочной перспективе зрение может ухудшиться", – объяснила специалист.
По ее словам, оптимальное положение для чтения лежа – на спине.
"Есть четко определенное положение, единственная поза, которая допускается для чтения лежа – на спине. Голова должна быть достаточно высоко приподнята, для этого можно использовать высокие подушки, свет должен падать сверху", – сказала Лещенко.
Также она добавила, что книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров. В таком положении это занятие безвредно для глаз.
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