Как не испортить зрение при чтении лежа

"Ни в коем случае нельзя читать, лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше это не делать. Некоторое подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в планшет в темноте, прячась от родителей, – это тоже вредно. При этом глаза испытывают большую нагрузку. Все планшеты, телефоны излучают достаточно много синего света. Он сильнее рассеивается, от этого возникает зрительная усталость. В долгосрочной перспективе зрение может ухудшиться", – объяснила специалист.