Как не испортить зрение при чтении лежа
Офтальмолог: читая лежа, нужно соблюдать определенные правила.
Многие люди привыкли читать перед сном, однако делать это лежа можно лишь при соблюдении определенных правил, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.
"Ни в коем случае нельзя читать, лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше это не делать. Некоторое подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в планшет в темноте, прячась от родителей, – это тоже вредно. При этом глаза испытывают большую нагрузку. Все планшеты, телефоны излучают достаточно много синего света. Он сильнее рассеивается, от этого возникает зрительная усталость. В долгосрочной перспективе зрение может ухудшиться", – объяснила специалист.
По ее словам, оптимальное положение для чтения лежа – на спине.
"Есть четко определенное положение, единственная поза, которая допускается для чтения лежа – на спине. Голова должна быть достаточно высоко приподнята, для этого можно использовать высокие подушки, свет должен падать сверху", – сказала Лещенко.
Также она добавила, что книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров. В таком положении это занятие безвредно для глаз.