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https://uz.sputniknews.ru/20231102/obyavileniye-nachalo-otopitelniy-sezon-tashkent-40608554.html
В Ташкенте объявили о начале отопительного сезона — даты
В Ташкенте объявили о начале отопительного сезона — даты
Администрация Ташкента опубликовала объявление для пользователей централизованного отопления столицы
2023-11-02T16:09+0500
2023-11-02T17:15+0500
общество
ташкент
отопление
теплоснабжение
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о поэтапной подаче теплоэнергии в объекты социальной сферы и многоквартирные жилые дома. В сообщении также говорится, что в случае выявления проблем или неисправностей во время начала отопительного процесса, либо нарушения выполнения своих обязанностей поставщиком тепла, ТЧСЖ или УСК, можно звонить по номерам:
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ташкент отопление теплоснабжение отопительный сезон

В Ташкенте объявили о начале отопительного сезона — даты

16:09 02.11.2023 (обновлено: 17:15 02.11.2023)
© Sputnik / Мария ДевахинаРуки над батареей. Иллюстративное фото
Руки над батареей. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Мария Девахина
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Администрация Ташкента опубликовала объявление для пользователей централизованного отопления.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о поэтапной подаче теплоэнергии в объекты социальной сферы и многоквартирные жилые дома.

"...на основании данных метеорологической службы и решения хокима Ташкента для теплоснабжения пользователей централизованного отопления с 00.00 часов 3 ноября 2023 года в столице запускается циркуляция тепловой системы из теплоисточников. Соответственно, с 6 ноября начинается поэтапное обеспечение теплоэнергией объектов социальной сферы и многоквартирных жилых домов", — сообщает пресс-служба хокимията.

В сообщении также говорится, что в случае выявления проблем или неисправностей во время начала отопительного процесса, либо нарушения выполнения своих обязанностей поставщиком тепла, ТЧСЖ или УСК, можно звонить по номерам:
1055;
71 210-01-87;
71 210-01-41;
71 210-01-11;
71 210-01-63, либо отправить сообщение/обращение на официальных страницах хокимията Ташкента в социальных сетях.
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