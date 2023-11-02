https://uz.sputniknews.ru/20231102/obyavileniye-nachalo-otopitelniy-sezon-tashkent-40608554.html

В Ташкенте объявили о начале отопительного сезона — даты

В Ташкенте объявили о начале отопительного сезона — даты

Администрация Ташкента опубликовала объявление для пользователей централизованного отопления столицы

2023-11-02T16:09+0500

2023-11-02T16:09+0500

2023-11-02T17:15+0500

общество

ташкент

отопление

теплоснабжение

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о поэтапной подаче теплоэнергии в объекты социальной сферы и многоквартирные жилые дома. В сообщении также говорится, что в случае выявления проблем или неисправностей во время начала отопительного процесса, либо нарушения выполнения своих обязанностей поставщиком тепла, ТЧСЖ или УСК, можно звонить по номерам:

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