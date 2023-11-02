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Доставать ли зонты — погода в Ташкенте на 2 ноября
Доставать ли зонты — погода в Ташкенте на 2 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
2023-11-02T05:03+0500
2023-11-02T05:03+0500
2023-11-02T05:03+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем +18-20.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода ташкент 2 ноября
Доставать ли зонты — погода в Ташкенте на 2 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем +18-20.