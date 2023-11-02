https://uz.sputniknews.ru/20231102/pogoda-tashkent-noyabr-2023-40562261.html

Доставать ли зонты — погода в Ташкенте на 2 ноября

Доставать ли зонты — погода в Ташкенте на 2 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.

2023-11-02T05:03+0500

2023-11-02T05:03+0500

2023-11-02T05:03+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем +18-20.

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погода ташкент 2 ноября