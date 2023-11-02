Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231102/pogoda-uzbekistan-3-noyabr-2023-40603685.html
Облачно и немного ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 ноября
Облачно и немного ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 ноября
По прогнозам синоптиков, пятница в республике будет сухой и теплой.
2023-11-02T13:45+0500
2023-11-02T14:44+0500
погода
погода в узбекистане
узбекистан
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
общество
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/06/28852968_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cb21e2e66feba122770510c99a8b9be.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/06/28852968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9086337c24d2ab16d4aacba0ba63fae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погода узбекистан ноябрь
прогноз погода узбекистан ноябрь

Облачно и немного ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 ноября

13:45 02.11.2023 (обновлено: 14:44 02.11.2023)
© unsplash/Salohiddin KamolovОсенние листья
Осенние листья - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2023
© unsplash/Salohiddin Kamolov
Подписаться на
НовостиTelegram
По прогнозам синоптиков, пятница в республике будет сухой и теплой.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8 градусов тепла, днем 17-22 градуса выше нуля;
Бухарская, Навоийская области: ночью +7-12, днем 19-24 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +3-8, днем 19-24 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +3-8, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью +2-7, днем 13-18 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0