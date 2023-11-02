Облачно и немного ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 ноября
13:45 02.11.2023 (обновлено: 14:44 02.11.2023)
По прогнозам синоптиков, пятница в республике будет сухой и теплой.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8 градусов тепла, днем 17-22 градуса выше нуля;
Бухарская, Навоийская области: ночью +7-12, днем 19-24 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +3-8, днем 19-24 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +3-8, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью +2-7, днем 13-18 градусов тепла.