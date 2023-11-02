https://uz.sputniknews.ru/20231102/pogoda-uzbekistan-3-noyabr-2023-40603685.html

Облачно и немного ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 ноября

Облачно и немного ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 ноября

По прогнозам синоптиков, пятница в республике будет сухой и теплой.

2023-11-02T13:45+0500

2023-11-02T13:45+0500

2023-11-02T14:44+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха:

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