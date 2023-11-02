https://uz.sputniknews.ru/20231102/rossiya-zolotyye-rezervy-rekord-40596842.html

Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения

Золотые резервы России в сентябре достигли рекордного значения

Среди государств с крупнейшими золотыми резервами РФ занимает пятое место.

2023-11-02T12:13+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года составили рекордные 2,36 тыс. тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мировых центробанков. Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.Россия в сентябре нарастила запасы золота на 2%, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн — это максимальный уровень за всю ее современную историю.При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на 3% — до $140,5 млрд. Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США с 8,1 тыс. тонн золота. Второе место у Германии — 3,35 тыс. тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тыс. тонн. На четвертом месте — Франция с показателем в 2,4 тыс. тонн.В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тыс. тонн), Швейцария (одна тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).

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