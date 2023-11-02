https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-naznacheniye-pensiya-proaktivnaya-forma-40596234.html
В Узбекистане будут назначать пенсии автоматически
В Узбекистане будут назначать пенсии автоматически
Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее повышение качества государственных услуг по назначению пенсий населению"
2023-11-02T12:45+0500
2023-11-02T12:45+0500
2023-11-02T12:57+0500
узбекистан
пенсия
постановление
пенсионный фонд
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане внедряют порядок назначения пенсий по возрасту в проактивной форме (автоматически), сообщает Минюст.Нововведение предусматривает соответствующее постановление главы государства.Так, согласно документу, с 1 января 2024 года:Кроме того, с 1 марта 2025 года внедряется порядок назначения гражданам пенсий по возрасту в проактивной форме (автоматически) без требования отдельного обращения в связи с достижением возраста, определенного в Законе "О государственном пенсионном обеспечении граждан".Гражданам по достижении пенсионного возраста при изъявлении желания выйти на пенсию по возрасту позже предоставляется право отказа от пенсии, назначенной в проактивной форме, с продолжением трудовой деятельности. До 1 марта 2025 года внедрят порядок отправки на мобильный телефон гражданина СМС-сообщения о назначении пенсии или возможности представления дополнительных документов, влияющих на размер пенсии, уточняют в сообщении.
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узбекистан пенсия назначение пенсии автоматически проактивная форма постановление президент дополнительные меры повышение качество госуслуги население
узбекистан пенсия назначение пенсии автоматически проактивная форма постановление президент дополнительные меры повышение качество госуслуги население
В Узбекистане будут назначать пенсии автоматически
12:45 02.11.2023 (обновлено: 12:57 02.11.2023)
Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее повышение качества государственных услуг по назначению пенсий населению".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В Узбекистане внедряют порядок назначения пенсий по возрасту в проактивной форме (автоматически), сообщает Минюст
.
Нововведение предусматривает соответствующее постановление
главы государства.
Так, согласно документу, с 1 января 2024 года:
гражданам для назначения пенсий дополнительно к действующему порядку предоставляется право также обращаться по их желанию через ЦГУ (центры госуслуг) или ЕПИГУ;
после назначения пенсий граждане смогут получать средства на индивидуальных накопительных пенсионных счетах через ЕПИГУ или мобильное приложение АК "Халк банки".
"При этом, отменяется порядок выдачи районными (городскими) отделами внебюджетного Пенсионного фонда сертификата на право получения средств на индивидуальном накопительном пенсионном счете", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 марта 2025 года внедряется порядок назначения гражданам пенсий по возрасту в проактивной форме (автоматически) без требования отдельного обращения в связи с достижением возраста, определенного в Законе "О государственном пенсионном обеспечении граждан".
"При этом, пенсии по возрасту исчисляются и назначаются на основе данных о стаже работы, заработной плате граждан и иных данных, получаемых посредством информационного обмена между соответствующими министерствами и ведомствами через информационную систему Пенсионного фонда", — говорится в сообщении.
Гражданам по достижении пенсионного возраста при изъявлении желания выйти на пенсию по возрасту позже предоставляется право отказа от пенсии, назначенной в проактивной форме, с продолжением трудовой деятельности.
До 1 марта 2025 года внедрят порядок отправки на мобильный телефон гражданина СМС-сообщения о назначении пенсии или возможности представления дополнительных документов, влияющих на размер пенсии, уточняют в сообщении.