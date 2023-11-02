https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-naznacheniye-pensiya-proaktivnaya-forma-40596234.html

В Узбекистане будут назначать пенсии автоматически

В Узбекистане будут назначать пенсии автоматически

Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее повышение качества государственных услуг по назначению пенсий населению"

2023-11-02T12:45+0500

2023-11-02T12:45+0500

2023-11-02T12:57+0500

узбекистан

пенсия

постановление

пенсионный фонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1402/73/14027351_249:948:2033:1952_1920x0_80_0_0_b70ea1dd023d71d4dd0e24c81d878b39.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане внедряют порядок назначения пенсий по возрасту в проактивной форме (автоматически), сообщает Минюст.Нововведение предусматривает соответствующее постановление главы государства.Так, согласно документу, с 1 января 2024 года:Кроме того, с 1 марта 2025 года внедряется порядок назначения гражданам пенсий по возрасту в проактивной форме (автоматически) без требования отдельного обращения в связи с достижением возраста, определенного в Законе "О государственном пенсионном обеспечении граждан".Гражданам по достижении пенсионного возраста при изъявлении желания выйти на пенсию по возрасту позже предоставляется право отказа от пенсии, назначенной в проактивной форме, с продолжением трудовой деятельности. До 1 марта 2025 года внедрят порядок отправки на мобильный телефон гражданина СМС-сообщения о назначении пенсии или возможности представления дополнительных документов, влияющих на размер пенсии, уточняют в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пенсия назначение пенсии автоматически проактивная форма постановление президент дополнительные меры повышение качество госуслуги население