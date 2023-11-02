Проект госбюджета Узбекистана на 2024 год — куда и сколько средств направят
18:25 02.11.2023 (обновлено: 18:30 02.11.2023)
© Sputnik / Зафар ХалиловСум узбекский. Иллюстративное фото
© Sputnik / Зафар Халилов
В проекте Основного финансового документа РУз на будущий год значительные суммы выделены министерству экономики и финансов, а также министерству дошкольного и школьного образования.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане обнародовали проект госбюджета на 2024 год. Согласно документу, больше всего средств выделено министерству дошкольного и школьного образования — 46,6 трлн сум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на первого заместителя министра экономики и финансов республики Илхома Норкулова.
Средства из госбюджета распределят следующим образом:
1. Министерство дошкольного и школьного образования — 46,6 трлн сум;
2. Министерство высшего образования, науки и инноваций — 6,1 трлн сум;
3. Министерство здравоохранения — 4,5 трлн сум;
4. Министерство культуры — 1,1 трлн сум;
5. Министерство молодёжной политики и спорта — 1,7 трлн сум;
6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — 1,7 трлн сум;
7. Минсельхоз — 1,7 трлн сум;
8. Минводхоз — 10,440 трлн сум;
9. Минэнерго — 242,6 млрд сумов;
10. Минтранс — 6,1 трлн сумов;
11. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата — 816,7 млрд сумов;
12. Министерство горнодобывающей промышленности и геологии — 939 млрд сумов;
13. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей — 11,5 млрд сумов;
14. Агентство по управлению госактивами — 11,3 млрд сумов;
15. Министерство занятости и сокращения бедности — 1,1 трлн сум;
16. Агентство статистики — 257,1 млрд сумов;
17. Министерство иностранных дел — 874,5 млрд сумов;
18. Министерство инвестиций, промышленности и торговли — 1,06 трлн сум;
19. Министерство цифровых технологий — 313,9 млрд сумов;
20. Минюст — 239,2 млрд сумов;
21. Министерство экономики и финансов — 91,9 трлн сум (на социальные расходы, обслуживание внешнего долга и другие расходы);
22. Налоговый комитет — 158,4 млрд сум;
23. Кабинет Министров — 2 трлн сумов;
24. Администрация президента — 1,5 трлн сум;
25. Сенат Олий Мажлиса — 108,4 млрд сум;
26. Законодательная палата Олий Мажлиса — 1,9 трлн сум;
27. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) — 17,9 млрд сум;
28. Генеральная прокуратура — 2,1 трлн сумов;
29. Верховный суд — 1,7 трлн сум;
30. Конституционный суд — 10,6 млрд сумов;
31. Высший Совет судей — 46,7 млрд сумов;
32. Центральная избирательная комиссия — 18,2 млрд сумов;
33. НТРК — 559,9 млрд сумов;
34. УзА — 36,7 млрд сумов;
35. Республиканский центр духовности и просветительства — 67,7 млрд сумов;
36. Национальный центр по правам человека — 14,7 млрд сумов;
37. Совет Федерации профсоюзов — 150 млрд сумов;
38. Академия наук — 429,9 млрд сумов;
39. Академия художеств — 140,3 млрд сумов;
40. Агентство по противодействию коррупции — 30,7 млрд сумов;
41. Счетная палата — 106 млрд сумов;
42. Агентство развития государственной службы Агентство развития госуслуг — 635,6 млрд сумов;
43. Агентство стратегических реформ — 38,7 млрд сумов;
44. Детский омбудсман — 2,2 млрд сумов;
45. Фонд "Соглом авлод учун" — 733,4 млн сумов;
46. Республиканский центр социальной адаптации детей — 9,1 млрд сумов;
47. Национальное антидопинговое агентство — 8,1 млрд сумов;
48. Комитет по делам религии — 42,1 млрд сумов;
49. Агентство культурного наследия — 213,5 млрд сумов;
50. Национальное агентство социальной защиты при президенте — 20,2 трлн сумов;
51. Прочие организации — 44,5 трлн сум.