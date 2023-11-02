https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-proekt-gosbyudjet-2024-god-40616298.html

Проект госбюджета Узбекистана на 2024 год — куда и сколько средств направят

Проект госбюджета Узбекистана на 2024 год — куда и сколько средств направят

В проекте госбюджета на предстоящий год наибольшая сумма выделена министерству экономики и финансов, а также министерству дошкольного и школьного образования

2023-11-02T18:25+0500

2023-11-02T18:25+0500

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узбекистан

экономика

госбюджет

проект

деньги

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Узбекистане обнародовали проект госбюджета на 2024 год. Согласно документу, больше всего средств выделено министерству дошкольного и школьного образования — 46,6 трлн сум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на первого заместителя министра экономики и финансов республики Илхома Норкулова.Средства из госбюджета распределят следующим образом:

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