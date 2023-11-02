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https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-teatr-satirikon-gastroli-40621870.html
В Узбекистане выступят артисты "Сатирикона" и Северного русского народного хора
В Узбекистане выступят артисты "Сатирикона" и Северного русского народного хора
Зрителям представят постановку по пьесе Александра Островского, а также поэтический моноспектакль, в котором Константин Райкин исполнит произведения Давида Самойлова и Александра Пушкина.
2023-11-02T19:19+0500
2023-11-02T19:22+0500
узбекистан
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культура
гастроли
театр
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На сцене Русского драматического театра в Ташкенте 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" сыграют спектакль Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского. А 17 ноября состоится поэтический моноспектакль художественного руководителя театра — Константина Райкина "Своим голосом", сообщает корреспондент Sputnik. "Шутники" — спектакль-парадокс по малоизвестной пьесе, в которую, тем не менее, уместился весь мир Островского. Главного персонажа – чиновника Оброшенова – играет Константин Райкин. Но в постановку театра "Сатирикон" вошли титульные герои ещё четырёх знаковых пьес драматурга: "Грозы", "Бесприданницы", "Леса" и "Снегурочки".В 2020 году за спектакль "Шутники" режиссёр Евгений Марчелли стал лауреатом премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Лучший режиссёр". Также спектакль вошел в лонг-лист премии ещё в двух номинациях: "Лучший спектакль. Большая форма" и "Лучшая мужская роль второго плана" (Денис Суханов за роль Филимона Протасьича Хрюкова)."Своим голосом" — поэтический моноспектакль, в котором Константин Райкин исполняет стихи любимых поэтов. В обновлённой программе со сцены прозвучат произведения Давида Самойлова и Александра Пушкина. Эту программу народный артист РФ называет "спектаклем своей жизни".Константин Райкин исполняет поэтические произведения, словно проигрывая множество драматических ролей и предваряет их короткими рассказами о судьбах поэтов, делится размышлениями о жизни и стране. Гастроли "Сатирикона" пройдут в Ташкенте в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится в Узбекистане при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры РУз. Также в рамках "Русских сезонов" с программой "Песенное сияние Белого моря" выступит Государственный академический Северный русский народный хор – 16 ноября в Ташкенте и 17 ноября в Алмалыке.В программу вошли песни, собранные в разных районах Архангельской области. Среди них – лешуконская "Как у столбышка тоцёного", мезенская "Тихо стонет сине море", большой пинежский хоровод "Хожу я по травке", Сольвычегодские частушки и другие номера.Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны"посетили более 13 млн зрителей.Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".
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узбекистан сатирикон константин райкин моноспектакль
узбекистан сатирикон константин райкин моноспектакль

В Узбекистане выступят артисты "Сатирикона" и Северного русского народного хора

19:19 02.11.2023 (обновлено: 19:22 02.11.2023)
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаСпектакль "Шутники" с участием Константина Райкина
Спектакль Шутники с участием Константина Райкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2023
© Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
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Выступления пройдут в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На сцене Русского драматического театра в Ташкенте 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" сыграют спектакль Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского. А 17 ноября состоится поэтический моноспектакль художественного руководителя театра — Константина Райкина "Своим голосом", сообщает корреспондент Sputnik.
"Шутники" — спектакль-парадокс по малоизвестной пьесе, в которую, тем не менее, уместился весь мир Островского. Главного персонажа – чиновника Оброшенова – играет Константин Райкин. Но в постановку театра "Сатирикон" вошли титульные герои ещё четырёх знаковых пьес драматурга: "Грозы", "Бесприданницы", "Леса" и "Снегурочки".
В 2020 году за спектакль "Шутники" режиссёр Евгений Марчелли стал лауреатом премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Лучший режиссёр". Также спектакль вошел в лонг-лист премии ещё в двух номинациях: "Лучший спектакль. Большая форма" и "Лучшая мужская роль второго плана" (Денис Суханов за роль Филимона Протасьича Хрюкова).
"Своим голосом" — поэтический моноспектакль, в котором Константин Райкин исполняет стихи любимых поэтов. В обновлённой программе со сцены прозвучат произведения Давида Самойлова и Александра Пушкина. Эту программу народный артист РФ называет "спектаклем своей жизни".
Константин Райкин исполняет поэтические произведения, словно проигрывая множество драматических ролей и предваряет их короткими рассказами о судьбах поэтов, делится размышлениями о жизни и стране.
"Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он как колокольный звон" — поделился артист.
Гастроли "Сатирикона" пройдут в Ташкенте в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится в Узбекистане при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры РУз. Также в рамках "Русских сезонов" с программой "Песенное сияние Белого моря" выступит Государственный академический Северный русский народный хор – 16 ноября в Ташкенте и 17 ноября в Алмалыке.
В программу вошли песни, собранные в разных районах Архангельской области. Среди них – лешуконская "Как у столбышка тоцёного", мезенская "Тихо стонет сине море", большой пинежский хоровод "Хожу я по травке", Сольвычегодские частушки и другие номера.
"Некоторые из этих песен записаны еще в начале XX века в местах их бытования: на Мезени, на Пинежье, в Котласском районе Архангельской области. Другие номера созданы современными авторами, но на основе традиционной культуры. Это танец "Гуляние на Лаче" Дениса Чалых, песни архангельского автора Сергея Григорьева "Сокол" и "Русский Север", которые наши зрители всегда принимают бурной овацией", – рассказала директор Северного хора Наталья Асадчик.
Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны"посетили более 13 млн зрителей.
Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".
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