https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-teatr-satirikon-gastroli-40621870.html

В Узбекистане выступят артисты "Сатирикона" и Северного русского народного хора

В Узбекистане выступят артисты "Сатирикона" и Северного русского народного хора

Зрителям представят постановку по пьесе Александра Островского, а также поэтический моноспектакль, в котором Константин Райкин исполнит произведения Давида Самойлова и Александра Пушкина.

2023-11-02T19:19+0500

2023-11-02T19:19+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На сцене Русского драматического театра в Ташкенте 15 и 16 ноября артисты "Сатирикона" сыграют спектакль Евгения Марчелли "Шутники" по одноименной пьесе Александра Островского. А 17 ноября состоится поэтический моноспектакль художественного руководителя театра — Константина Райкина "Своим голосом", сообщает корреспондент Sputnik. "Шутники" — спектакль-парадокс по малоизвестной пьесе, в которую, тем не менее, уместился весь мир Островского. Главного персонажа – чиновника Оброшенова – играет Константин Райкин. Но в постановку театра "Сатирикон" вошли титульные герои ещё четырёх знаковых пьес драматурга: "Грозы", "Бесприданницы", "Леса" и "Снегурочки".В 2020 году за спектакль "Шутники" режиссёр Евгений Марчелли стал лауреатом премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Лучший режиссёр". Также спектакль вошел в лонг-лист премии ещё в двух номинациях: "Лучший спектакль. Большая форма" и "Лучшая мужская роль второго плана" (Денис Суханов за роль Филимона Протасьича Хрюкова)."Своим голосом" — поэтический моноспектакль, в котором Константин Райкин исполняет стихи любимых поэтов. В обновлённой программе со сцены прозвучат произведения Давида Самойлова и Александра Пушкина. Эту программу народный артист РФ называет "спектаклем своей жизни".Константин Райкин исполняет поэтические произведения, словно проигрывая множество драматических ролей и предваряет их короткими рассказами о судьбах поэтов, делится размышлениями о жизни и стране. Гастроли "Сатирикона" пройдут в Ташкенте в рамках программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана и Международного проекта "Русские сезоны", который проводится в Узбекистане при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры РУз. Также в рамках "Русских сезонов" с программой "Песенное сияние Белого моря" выступит Государственный академический Северный русский народный хор – 16 ноября в Ташкенте и 17 ноября в Алмалыке.В программу вошли песни, собранные в разных районах Архангельской области. Среди них – лешуконская "Как у столбышка тоцёного", мезенская "Тихо стонет сине море", большой пинежский хоровод "Хожу я по травке", Сольвычегодские частушки и другие номера.Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны"посетили более 13 млн зрителей.Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".

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