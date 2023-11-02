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В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опыт

В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опыт

Узбекистан и Беларусь наладит комплексное сотрудничество в сфере охраны здоровья матери и ребенка

2023-11-02T13:10+0500

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2023-11-02T13:10+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Внедрение белорусской системы управления в деятельность регионального филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Карши обсудили в ходе встречи министра здравоохранения РУз Амрилло Иноятова с делегацией из Беларуси, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Кроме того, стороны согласовали вопрос обучения акушеров по белорусским образовательным стандартам. Согласно договоренности, на начальном этапе 900 акушеров Кашкадарьинской области, пройдут обучение на основе международных протоколов. А успешно сдавшие итоговый экзамен получат сертификат международного образца.Речь шла и о подготовке к предстоящим в Узбекистане Дням медицины Беларуси, которые пройдут 13-24 ноября текущего года.В сообщении также указано, что в конце ноября в Минске пройдет узбекско-белорусский медицинский форум.

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