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В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опыт
В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опыт
Узбекистан и Беларусь наладит комплексное сотрудничество в сфере охраны здоровья матери и ребенка
2023-11-02T13:10+0500
2023-11-02T13:10+0500
2023-11-02T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Внедрение белорусской системы управления в деятельность регионального филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Карши обсудили в ходе встречи министра здравоохранения РУз Амрилло Иноятова с делегацией из Беларуси, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Кроме того, стороны согласовали вопрос обучения акушеров по белорусским образовательным стандартам. Согласно договоренности, на начальном этапе 900 акушеров Кашкадарьинской области, пройдут обучение на основе международных протоколов. А успешно сдавшие итоговый экзамен получат сертификат международного образца.Речь шла и о подготовке к предстоящим в Узбекистане Дням медицины Беларуси, которые пройдут 13-24 ноября текущего года.В сообщении также указано, что в конце ноября в Минске пройдет узбекско-белорусский медицинский форум.
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узбекистан беларусь здоровье матери и ребенка внедрят белорусская система управления сотрудничество
узбекистан беларусь здоровье матери и ребенка внедрят белорусская система управления сотрудничество
В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опыт
Также белорусская сторона готова оказать содействие в совершенствовании законодательства сферы, в том числе в разработке Санитарного кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Внедрение белорусской системы управления в деятельность регионального филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Карши обсудили в ходе встречи министра здравоохранения РУз Амрилло Иноятова с делегацией из Беларуси, сообщает пресс-служба
Минздрава Узбекистана.
"Для этого решено привлечь специалистов Научно-практического центра здоровья матери и ребенка Беларуси. Также гости выразили готовность оказать непосредственное содействие в совершенствовании законодательства в этой сфере, в том числе в разработке Санитарного кодекса Узбекистана", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны согласовали вопрос обучения акушеров по белорусским образовательным стандартам. Согласно договоренности, на начальном этапе 900 акушеров Кашкадарьинской области, пройдут обучение на основе международных протоколов. А успешно сдавшие итоговый экзамен получат сертификат международного образца.
Речь шла и о подготовке к предстоящим в Узбекистане Дням медицины Беларуси, которые пройдут 13-24 ноября текущего года.
"В рамках акции планируется, что Узбекистан посетят ведущие специалисты и ученые из дружественной страны в области детской онкогематологии, кардиологии, онкологии, неонатологии. При их участии в регионах будут организованы высокотехнологичные хирургические операции, мастер-классы, конференции и семинары", — сообщила пресс-служба.
В сообщении также указано, что в конце ноября в Минске пройдет узбекско-белорусский медицинский форум.