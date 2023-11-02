https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistantsy-otkrytiye-scheta-rossiya-uproscheniye-40617817.html

Гражданам Узбекистана упростили открытие банковских счетов и вкладов в России

Гражданам Узбекистана упростили открытие банковских счетов и вкладов в России

Граждане и компании стран ЕАЭС, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 17 стран дальнего зарубежья смогут предоставлять необходимые для открытия счета или вклада в России документы в банки своих стран. Что это значит – Sputnik узнал у экспертов.

2023-11-02T20:03+0500

2023-11-02T20:03+0500

2023-11-02T20:03+0500

колумнисты

аналитика

узбекистан

россия

банки

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/1e/23662490_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_b977a02a344e05de8a21f39b442f7948.jpg

В начале недели в ходе оперативного совещания с вице-премьерами председатель правительства России Михаил Мишустин заявил об утверждении в РФ списка из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать банковские счета или вклады в российских банках.Такая возможность появится во всех странах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), а также в Азербайджане, Алжире, Бахрейне, Бразилии, Египте, Индии, Индонезии, Катаре, Китае, Кувейте, Малайзии, Монголии, ОАЭ, Омане, Пакистане, Саудовской Аравии, Таджикистане, Таиланде, Туркменистане, Турции и Узбекистане."Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках, – заявил Михаил Мишустин. – Конечно, так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам, – для туристов, предпринимателей. Рассчитываем, что принятые решения помогут улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров".Принятое решение, отметил он, должно упростить гражданам и организациям из дружественных государств ведение дел на российском рынке."Создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей – важная часть системной деятельности правительства [России] по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, поставленных президентом", – заявил глава российского правительства.Как в разговоре со Sputnik отметил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Евгений Генкин, раньше для открытия банковского счета иностранным гражданам и представителям компаний приходилось лично приезжать в Россию, собирать большой пакет документов и проходить через сложную процедуру проверки для открытия банковского счета или вклада в РФ."Обычно это занимало до 2,5 месяцев. Честно говоря, это очень большой срок. Теперь же все это можно сделать до приезда в Россию, что значительно упрощает процесс и экономит время. В этом смысле решение давно напрашивалось, поскольку ранее существовавшие барьеры могли отпугивать потенциальных инвесторов и затруднять взаимодействие между деловыми сообществами", – рассказал эксперт.В июле российские банки получили возможность поручать иностранным финорганизациям "проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца", а также обновление данной информации. Сейчас перечень стран, граждане и юрлица которых смогут открывать счета или вклады в российских банках в упрощенном порядке, одобрен правительством.После прохождения вышеупомянутой процедуры в своей стране человек сможет удаленно открыть счет в российском банке и получить виртуальную банковскую карту, а уже в России – пластиковую.Напомним, в марте прошлого года международные платежные системы Mastercard и Visa остановили работу в России, в результате чего иностранцы, пребывающие в РФ (в туристических, деловых, медицинских или каких-либо еще целях), оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры, потеряли возможность оплачивать товары и услуги своими банковскими картами.Что говорят эксперты?В текущих условиях, когда развитие международной торговли и инвестиций сталкивается с ограничениями и препятствиями, решение России об упрощении открытия банковских счетов для граждан и компаний из ряда стран-партнеров является важным и нужным, считает научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский."Это решение способствует созданию благоприятного инвестиционного климата, улучшению условий для международного бизнеса и увеличению объемов торговли между странами, – рассказал эксперт. – В текущей ситуации, когда международные связи и экономические отношения подвергаются напряжению, такое упрощение процедур может стимулировать экономическое взаимодействие и сотрудничество"."Решение упростить открытие банковских счетов для граждан и компаний из 25 стран, включая страны ближнего зарубежья, имеет потенциал для оказания положительного воздействия в текущих условиях", – считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.По его мнению, упрощение процесса открытия банковских счетов для граждан и компаний из указанных стран позволит снизить бюрократические барьеры и ускорить взаиморасчеты."Это может стать стимулом для развития в сфере бизнеса и инвестиций между странами, – продолжил эксперт. – Данное решение способствует укреплению торговых и экономических связей, облегчает инвестиции и торговлю, что может поспособствовать увеличению объемов бизнеса между странами. Решение также может содействовать увеличению притока инвестиций и развитию экономики России".Снижение регуляторных барьеров в сфере финансовых услуг будет способствовать дальнейшему повышению экономического взаимодействия между странами, соглашается управляющий директор – руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень."С учётом того, что Россия сейчас отрезана от ряда банковских систем, такое снижение барьеров является оправданным", – заявил он."Это действительно важное и давно назревшее решение, – сказал Евгений Генкин. – Во-первых, оно способствует улучшению делового климата и упрощению процесса взаимодействия между бизнес-сообществами России и стран-партнеров. Во-вторых, такое решение может стимулировать приток инвестиций в Россию, а также упростить процесс обслуживания иностранных граждан и компаний, работающих на территории РФ".Россия в данных геополитических условиях крайне заинтересована в привлечении иностранных инвестиций и укреплении деловых связей, отметил он.Александр Ильинский выделяет несколько значимых аспектов принятого правительством России решения об упрощения открытия банковских счетов для граждан и компаний из 25 дружественных стран."Первое – это упрощение процедуры открытия счетов. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для открытия счета в России. Таким образом, транзакционные издержки в международной торговле между нашими странами чувствительно снижаются", – поделился он.Второе - улучшение взаимодействия между деловыми сообществами государств-партнеров."Упрощение процедуры открытия счетов делает бизнес-взаимодействие более комфортным и эффективным для представителей этих стран. И, как следствие, это может привести к увеличению объемов торговли и инвестиций между странами, а также способствовать обмену опытом и знаниями", – рассказал Александр Ильинский. Третьим эксперт назвал положительное влияние на экономики России и ее партнеров."Более удобная и эффективная банковская инфраструктура способствует развитию бизнеса и привлечению иностранных инвестиций. Это может стимулировать экономический рост, создание рабочих мест и развитие инноваций. Кроме того, усиление взаимодействия может способствовать расширению рынков сбыта и диверсификации экономической связности для всех стран-участников", – считает он."Полагаю, что данное решение может сыграть весомую роль в улучшении взаимодействия бизнеса в России и в странах-партнерах. Оно может положительно повлиять как на экономику РФ, так и на экономики дружественных стран, стимулировать экономический рост и создание новых рабочих мест", – заключил Евгений Генкин.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Вадим Павлов

Вадим Павлов

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вадим Павлов

узбекистан россия граждане открытие счета вклады банки еаэс