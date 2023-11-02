https://uz.sputniknews.ru/20231102/v-uzbekistane-podorojal-plov--infografika-40588662.html
В Узбекистане подорожал плов — инфографика
В Узбекистане подорожал плов — инфографика
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
2023-11-02T08:46+0500
2023-11-02T08:46+0500
2023-11-02T09:39+0500
узбекистан
инфографика
индекс плова
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Популярное блюдо в Узбекистане теперь стоит дороже. Самая низкая цена на одну порцию плова теперь составляет 19 800 сумов. Столько стоит плов в Наманганской области.В августе самый дешевый плов был в Ферганской области и стоил он 19 500 сумов. Теперь в Фергане порцию блюда можно купить за 21 300 сумов.Традиционно, самым дорогим плов остается в Ташкенте. Здесь его цена не изменилась — 29 тыс. сумов.Индекс плова в других регионах смотрите в инфографике Sputnik.
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узбекистан индекс плова плов инфографика
узбекистан индекс плова плов инфографика
В Узбекистане подорожал плов — инфографика
08:46 02.11.2023 (обновлено: 09:39 02.11.2023)
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
Популярное блюдо в Узбекистане теперь стоит дороже. Самая низкая цена на одну порцию плова теперь составляет 19 800 сумов. Столько стоит плов в Наманганской области.
В августе самый дешевый плов был в Ферганской области и стоил он 19 500 сумов. Теперь в Фергане порцию блюда можно купить за 21 300 сумов.
Традиционно, самым дорогим плов остается в Ташкенте. Здесь его цена не изменилась — 29 тыс. сумов.
Индекс плова в других регионах смотрите в инфографике Sputnik.