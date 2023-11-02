https://uz.sputniknews.ru/20231102/vozobnovlenie-sezonnyx-poezdov-issyk-kul-40592703.html
Сезонные поезда до Иссык-куля будут возобновлены
Сезонные поезда до Иссык-куля будут возобновлены
Инициатива возобновления пассажирских рейсов из Ташкента в Иссык-куль позволит улучшить развитие туристического потенциала региона
2023-11-02T10:16+0500
2023-11-02T10:16+0500
2023-11-02T10:16+0500
узбекистан
кыргызстан
китай
иссык-куль
поезд
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске сезонного сообщения Ташкент — Рыбачье — Ташкент, сообщает пресс-служба железнодорожной компании Узбекистана.В сообщении говорится, что договоренности достигли в ходе встречи руководства АО "Узбекистон темир йуллари" с делегацией государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", прошедшей в Ташкенте. На встрече также обсудили вопросы железнодорожных перевозок, в частности, предоставление вагонов УТЙ для перевозки грузов из Кыргызстана в Узбекистан. Руководители железнодорожных компаний обеих стран акцентировали внимание и на создании благоприятных условий для реализация важных совместных проектов.По итогам переговоров стороны подписали протокол встречи.Кыргызских железнодорожников также ознакомили с новым IT-Центром в АО "Узбекистон темир йуллари". В ходе презентации продемонстрировали современные технологические решения, используемые в железнодорожной отрасли Узбекистана.
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узбекистан кыргызстан китай иссык-куль поезд возвобновление
узбекистан кыргызстан китай иссык-куль поезд возвобновление
Сезонные поезда до Иссык-куля будут возобновлены
Реализация инициативы по возобновлению пассажирских рейсов из Ташкента на Иссык-куль позволит улучшить развитие туристического потенциала региона.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске сезонного сообщения Ташкент — Рыбачье — Ташкент, сообщает пресс-служба
железнодорожной компании Узбекистана.
В сообщении говорится, что договоренности достигли в ходе встречи руководства АО "Узбекистон темир йуллари" с делегацией государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", прошедшей в Ташкенте.
"Важным результатом встречи стало обсуждение запуска сезонных пассажирских поездов сообщением Ташкент – Рыбачье – Ташкент. Эта инициатива способствует улучшению пассажирской связи между двумя странами и развитию туристического потенциала региона", — говорится в сообщении.
На встрече также обсудили вопросы железнодорожных перевозок, в частности, предоставление вагонов УТЙ для перевозки грузов из Кыргызстана в Узбекистан.
Руководители железнодорожных компаний обеих стран акцентировали внимание и на создании благоприятных условий для реализация важных совместных проектов.
"Стороны достигли договоренности о реализации практических мер по ускорению проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Отмечалось, что данный проект имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры в регионе и укрепления экономических связей между странами", — сообщила пресс-служба.
По итогам переговоров стороны подписали протокол встречи.
Кыргызских железнодорожников также ознакомили с новым IT-Центром в АО "Узбекистон темир йуллари". В ходе презентации продемонстрировали современные технологические решения, используемые в железнодорожной отрасли Узбекистана.