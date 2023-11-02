https://uz.sputniknews.ru/20231102/vozobnovlenie-sezonnyx-poezdov-issyk-kul-40592703.html

Сезонные поезда до Иссык-куля будут возобновлены

Сезонные поезда до Иссык-куля будут возобновлены

Инициатива возобновления пассажирских рейсов из Ташкента в Иссык-куль позволит улучшить развитие туристического потенциала региона

2023-11-02T10:16+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились о запуске сезонного сообщения Ташкент — Рыбачье — Ташкент, сообщает пресс-служба железнодорожной компании Узбекистана.В сообщении говорится, что договоренности достигли в ходе встречи руководства АО "Узбекистон темир йуллари" с делегацией государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", прошедшей в Ташкенте. На встрече также обсудили вопросы железнодорожных перевозок, в частности, предоставление вагонов УТЙ для перевозки грузов из Кыргызстана в Узбекистан. Руководители железнодорожных компаний обеих стран акцентировали внимание и на создании благоприятных условий для реализация важных совместных проектов.По итогам переговоров стороны подписали протокол встречи.Кыргызских железнодорожников также ознакомили с новым IT-Центром в АО "Узбекистон темир йуллари". В ходе презентации продемонстрировали современные технологические решения, используемые в железнодорожной отрасли Узбекистана.

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