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https://uz.sputniknews.ru/20231102/zapad-sanktsii-usileniye-putin-40592604.html
Западные санкции могут усилиться — Путин
Западные санкции могут усилиться — Путин
"...наши так называемые партнеры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях", — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам
2023-11-02T09:52+0500
2023-11-02T10:20+0500
россия
владимир путин
президент
президент рф
совещание
экономика
запад
санкции
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
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россия запад санкции владимир путин совещание экономические вопросы
россия запад санкции владимир путин совещание экономические вопросы

Западные санкции могут усилиться — Путин

09:52 02.11.2023 (обновлено: 10:20 02.11.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"...наши так называемые партнеры уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях", — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — сказал Путин.

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