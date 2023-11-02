Западные санкции могут усилиться — Путин
09:52 02.11.2023 (обновлено: 10:20 02.11.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев/
"...наши так называемые партнеры уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях", — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — сказал Путин.