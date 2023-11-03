https://uz.sputniknews.ru/20231103/gretsiya-zemletryaseniye-podrobnosti-40665280.html

В Греции произошло сильное землетрясение — подробности

В Греции произошло сильное землетрясение — подробности

По данным греческих сейсмологов эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин через семь минут произошел афтершок

2023-11-03T15:42+0500

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греция

землетрясение

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эпицентр

афины

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Афинах ощущались сильные и продолжительные толчки. Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2.По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек в 06.26 по времени UTC (9.26 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом.

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