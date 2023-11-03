Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении
17:36 03.11.2023 (обновлено: 17:38 03.11.2023)
© © Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
© © Sputnik / Болат Шайхинов
Инициативу озвучил Советник верховного лидера Ирана.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Mehr.
"Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", — цитирует агентство слова военного.
В публикации указано, что Сафави высказал это предложение в ходе визита в Китай. Он также отметил, что вооруженным силам Ирана и КНР нужно достичь единого понимания угроз и общих интересов.
Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Узбекистан, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Государства-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В статусе наблюдателя находится и Беларусь, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва выступает за скорейшее вступление республики в организацию.