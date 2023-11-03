https://uz.sputniknews.ru/20231103/irpn-shos-predlojeniye-pakt-nenapadeniye-40673282.html

Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Инициативу озвучил Советник верховного лидера Ирана

2023-11-03T17:36+0500

2023-11-03T17:36+0500

2023-11-03T17:38+0500

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Mehr. В публикации указано, что Сафави высказал это предложение в ходе визита в Китай. Он также отметил, что вооруженным силам Ирана и КНР нужно достичь единого понимания угроз и общих интересов.Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Узбекистан, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Государства-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.В статусе наблюдателя находится и Беларусь, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва выступает за скорейшее вступление республики в организацию.

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