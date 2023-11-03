Как легко просыпаться поздней осенью — врач

"Есть работы, показывающие, что к зиме циркадные ритмы смещаются. Воздействие света утром задает циркадный ритм, и если света утром нет, то цикл смещается на более позднее время. То есть, если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать. В результате он поздно засыпает и на следующее утро ему сложно рано проснуться", — объяснил специалист.