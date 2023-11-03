Эксперт: От газовых контрактов выигрывают и Россия, и Узбекистан — видео

"Во-первых, не надо вкладывать деньги в разработку месторождений — они уже есть в России. И газ в Узбекистан идет с тех самых месторождений, которые отправляли газ в Европу. То есть это такой реальный разворот на Центральную Азию. Не нужно разрабатывать месторождения, не нужно строить инфраструктуру — газопроводы уже все построены еще в советское время", — говорит Игорь Юшков.