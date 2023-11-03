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Эксперт: От газовых контрактов выигрывают и Россия, и Узбекистан — видео
Эксперт: От газовых контрактов выигрывают и Россия, и Узбекистан — видео
С 31 октября по 3 ноября в России проходит XII Петербургский международный газовый форум
2023-11-03T11:10+0500
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россия
узбекистан
газпром
видео
экспорт
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В этом году форум объединил 17 тысяч участников из 52 стран, более 700 спикеров, а в 30% мероприятий участвовали международные эксперты.От контрактов на поставку газа выигрывают обе страны — и Узбекистан, и Россия, уверен Юшков.
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узбекистан россия газпром петербургский международный газовый форум
узбекистан россия газпром петербургский международный газовый форум

Эксперт: От газовых контрактов выигрывают и Россия, и Узбекистан — видео

11:10 03.11.2023 (обновлено: 11:17 03.11.2023)
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С 31 октября по 3 ноября в России проходит XII Петербургский международный газовый форум.
В этом году форум объединил 17 тысяч участников из 52 стран, более 700 спикеров, а в 30% мероприятий участвовали международные эксперты.
"Россия будет поставлять газ и в Узбекистан, и в Казахстан. Такую куплю-продажу, думаю, подпишут в начале следующего года. Казахстан идет по пути Узбекистана, там тоже нарастает дефицит, просто чуть позже. Эту зиму Казахстан, скорее всего, пройдет нормально со своими объемами, а вот в следующую в пиковые значения будет нуждаться в поставках из России. Наше сотрудничество развивается без излишней политизации, потому что оно всем выгодно. И это ключевой момент. Они получают газ и без проблем проходят отопительные сезоны, а мы получаем новые рынки сбыта", — рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
От контрактов на поставку газа выигрывают обе страны — и Узбекистан, и Россия, уверен Юшков.

"Во-первых, не надо вкладывать деньги в разработку месторождений — они уже есть в России. И газ в Узбекистан идет с тех самых месторождений, которые отправляли газ в Европу. То есть это такой реальный разворот на Центральную Азию. Не нужно разрабатывать месторождения, не нужно строить инфраструктуру — газопроводы уже все построены еще в советское время", — говорит Игорь Юшков.

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