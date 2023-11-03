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https://uz.sputniknews.ru/20231103/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-6-noyabr-2023-40671005.html
В Узбекистане подорожали все валюты — официальный курс на 6 ноября
В Узбекистане подорожали все валюты — официальный курс на 6 ноября
Центральный банк Узбекистана с 6 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-11-03T16:22+0500
2023-11-03T16:51+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12&nbsp;254,00 сума (+13,99), евро — 13&nbsp;048,06 сумов (+44,27), рубля — 131,78 сума (+0,19), а китайского юаня — 1 674,78 сумов (+2,26), сообщает ЦБ страны.
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официальный курс валют узбекистан центральный банк
официальный курс валют узбекистан центральный банк

В Узбекистане подорожали все валюты — официальный курс на 6 ноября

16:22 03.11.2023 (обновлено: 16:51 03.11.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovУзбекские сумы и доллары. Иллюстративное фото
Узбекские сумы и доллары. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана с 6 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 254,00 сума (+13,99), евро — 13 048,06 сумов (+44,27), рубля — 131,78 сума (+0,19), а китайского юаня — 1 674,78 сумов (+2,26), сообщает ЦБ страны.
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