https://uz.sputniknews.ru/20231103/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-6-noyabr-2023-40671005.html

В Узбекистане подорожали все валюты — официальный курс на 6 ноября

В Узбекистане подорожали все валюты — официальный курс на 6 ноября

Центральный банк Узбекистана с 6 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-11-03T16:22+0500

2023-11-03T16:22+0500

2023-11-03T16:51+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 254,00 сума (+13,99), евро — 13 048,06 сумов (+44,27), рубля — 131,78 сума (+0,19), а китайского юаня — 1 674,78 сумов (+2,26), сообщает ЦБ страны.

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