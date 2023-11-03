В Узбекистане подорожали все валюты — официальный курс на 6 ноября
16:22 03.11.2023 (обновлено: 16:51 03.11.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovУзбекские сумы и доллары. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 6 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 254,00 сума (+13,99), евро — 13 048,06 сумов (+44,27), рубля — 131,78 сума (+0,19), а китайского юаня — 1 674,78 сумов (+2,26), сообщает ЦБ страны.